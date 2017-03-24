Mustafa Şentop: Bu değişiklik, anayasanın ruhuna temas eden, bir değişiklik

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, anayasada bugüne kadar yapılan 18 değişikliğin anayasanın sözüyle ilgili olduğunu belirterek, "Bu 19’uncu değişiklik ise anayasanın ruhuna temas eden, dokunan, onu değiştirecek bir değişiklik” dedi.

Yalova'da 71 sivil toplum örgütünün oluşturduğu 'Yalova Evet Diyor Platformu’nun düzenlediği ‘Yeni Türkiye, Yeni Anayasa’ konferansına TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, konuşmacı olarak katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Şentop, “Bugüne kadar yapılan 18 değişikliğin hepsi anayasanın sözüyle ilgiliydi. Ruhuyla ilgili, ruhuna dokunan değişiklik yapmamışız bugüne kadar. Bu 19’uncu değişiklik ise anayasanın ruhuna temas eden, dokunan, onu değiştirecek bir değişiklik” diye konuştu.

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16 Nisan'da yapılacak olan referandumun Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de bugüne kadar yapılmış ilk referandum değil. Referandumlar oldu. Anayasa değişiklikleri oldu, ama bugüne kadar yapılmışların içerisinde en önemli bir anayasa değişikliği. Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası. Türkiye’de 1982 anayasasından bugüne kadar 18 tane değişiklik yapıldı. Anayasanın yüzde 70’e yakını değişti, ama şimdi 19’uncusunu yapıyoruz. 16 Nisan’da oylayacağımız değişiklik 19’uncu anayasa değişikliği. Yeterli mi, eğer yeni bir anayasa yapamazsak korkarım ki yeterli değil. Başka bir değişikliler de gelebilir. Niye, çünkü bizim bu metne girmesini arzu ettiğimiz bazı maddeler vardı. MHP ile tam mutabakat sağlayamadık. MHP’nin arzu ettikleri vardı. Yine mutabakat olmadığı için girmedi. Komisyon aşamasında CHP’liler dedi ki; ‘şu, şu maddeler vardı niye koymuyorsunuz bu metnin içerisinde. HDP keza. Bütün siyasi partiler, bizim yapacağımız değişlik dışında bazı maddelerin değişmesi gerektiğine inanıyor. Farklı maddeler olsa da. Yani sorun bitmiyor. Niye bitmiyor, Türkiye’nin anayasayla ilgili sorunu nedir 18 değişiklik 1982’den bu yana. 19’uncusunu yapıyoruz. Türkiye 2 yılda bir anayasa değişikliği yapıyor. Sorun bitmemiş, çözülmemiş. Anayasada bugüne kadar yapılmayan bir değişiklik yapılacak.”

Anayasada yapılacak olan 19'uncu değişikliğin ruhuna dokunacağını belirten Şentop, konuşmasını şöyle sonrlandırdı:

“Anayasanın başlangıç kısmı önemli. Bu kısımda, çoğu kişi okumaz ama başlangıç kısmı ana metne dahildir. Bu metnin sonuna doğru bir o yerde ifade var. Bu anayasa sözüne ve ruhuna sadakatle anlaşılır ve uygulanır diyor. Yani yeni anayasaya göre bir sözü bir de ruhu var. Sözü nedir. maddelerinde olan şeyler. Okuduğumuzu da anladığımız şey. Ruhunun ne olduğunu bilmek lazım, ama tam bilemiyoruz. Ruh koyarsanız, ruhun ne olduğunu söyleyecek ruh çağrıcılarına ihtiyaç var. Ruh çağırıcı da anayasa mahkemesi. Anayasanın ruhunu bilen, ne olduğunu söyleyen bir kurumdu. Bununla ilgili yaşanan çok şeyler var, sorunlar. Esas şu: Bugüne kadar yapılan 18 değişikliğin hepsi anayasanın sözüyle ilgiliydi. Ruhuyla ilgili, ruhuna dokunan değişiklik yapmamışız bugüne kadar. Bu 19’uncu değişiklik ise anayasanın ruhuna temas eden, dokunan, onu değiştirecek bir değişiklik.”

DHA