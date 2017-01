Mustafa V. Koç'un 'Sessiz Dünya'sı yüzlerce su altı ı ile yayınlandı

ARAMIZDAN 21 Ocak 2016'da ayrılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç anısına basılan ve deniz tutkusunu anlatan "Silent World Mustafa V. Koç" (Sessiz Dünya ) kitabı yayınlandı.

Ünlü Fransız deniz adamı ve kaşif Jacques Yves Cousteau'nun "Bir adam sebebi ne olursa olsun olağanüstü bir hayat yaşama şansına sahip olmuşsa, onu kendine saklama hakkı yok" özdeyişinin yer aldığı Assouline imzalı "Silent World Mustafa V. Koç" isimli kitapta, Mustafa Koç'un dünyanın çeşitli denizlerinde çektiği birbirinden renkli ve güzel ları bulunuyor.

Kitap Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve iki kızı Esra ve Aylin Koç tarafından arşivinde bulunan binlerce arasından tek tek seçilerek hazırlandı. Ailesi, dalmaya ve deniz canlılarının larını çekmeye olan tutkusuyla tanınan Mustafa Koç'un planları arasında olan dalış hikâyelerine ve çektiği birbirinden renkli lara dolu kitabın çıkmasına da böylece ön ayak oldu.

17 yaşında Türkiye'nin denizlerinde dalış yapmaya başlayan Mustafa Koç', ABD'de aldığı lisansla dünyanın dört bir tarafına dalış turlarına katılmış ve olağanüstü bir sualtı arşivi yapmıştı.

Caroline Koç, kitabın girişinde eşi Mustafa Koç'un bu derin tutkusunu anlatırken, "Eşim Mustafa dalmaya aşıktı. Dalmak ona dış dünyadaki her şeyi unutturur ve tanıklık ettiği deniz altındaki eşsiz doğanın mutluluğunu yaşatırdı" diyor.

Aylin Koç kitap için, annesi ve kardeşiyle birlikte yazdığı önsözde, "Babamın iş hayatı çok katıydı. Tüm saatleri önceden planlanmıştı. O nedenle bir telefonla ya da toplantıyla kesilmeyecek olan deniz altındaki özgür dünyayı çok severdi" diyor. Kitapta Mustafa Koç'un "Her nefes alışımız, bize zamanın milyonlarca küçük andan oluştuğunu hatırlatıyor. Hayatın bize neler sakladığını bilmiyoruz, o nedenle her geçen saniye çok kıymetli" sözü de yer alıyor.

