Musul’da lağım çukurunda dev toplu mezar

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) terör örgütü IŞİD'in katlettiği binlerce insanın cesedini Musul yakınlarındaki bir pis su çukuruna atmış olabileceğini duyurdu.

Örgüt pis su çukuru yakınındaki infazlara şahit olan bir çok kişiyle konuştuklarını, bu çukurun şimdiye kadar Irak ve Suriye'de tespit edilen en büyük toplu mezar olabileceğini açıkladı.

Örgütün açıklamasına göre Musul'da yaşayan vatandaşlar IŞİD üyelerinin konuşmalarında, 35 metre eninde olan çukur yakınında eski Iraklı asker, polis ve istihbarat mensupları ile 20072008 yılları arasında aşırı dinci milis güçlerine karşı savaşan sunni Sahva milislerini infaz ettiklerini duyduklarını anlattılar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilileri olay yerine gittiklerini ancak bölgenin IŞİD tarafından mayınlanmış olması nedeniyle henüz kapsamlı bir inceleme yapamadıklarını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Şefi Lama Fakih yaptığı basın açıklamasında ‘‘Bu toplu mezar IŞİD'in vahşi ve ahlaksız davranış biçiminin açık bir simgesidir.Toplu mezarın mayınlanmış olması IŞİD'in Iraklılara en fazla zararı verme girişimi'' diye konuştu.

DHA