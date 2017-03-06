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Adana Haberi: Müteahhit inşaatta intihar etti

Müteahhit inşaatta intihar etti
13:146 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Müteahhit inşaatta intihar etti
Müteahhit inşaatta intihar etti

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen müteahhit 51 yaşındaki Mehmet Balıkçı, sahibi olduğu inşaatta, ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki inşaata gelen Mehmet Balıkçı, şantiye bekçisinin odasına girdi. Bir süre sonra Balıkçı'nın kaldığı odadan silah sesi duyuldu. Kontrol etmek için odaya giren işçiler, Balıkçı'yı kanlar içinde buldu. Ruhsatlı tabancasıyla başına ateş eden Mehmet Balıkçı, olay yerine çağrılan ambulansla, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Balıkçı'nın ölüm haberini alan yakınları da sinir krizi geçirdi. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA

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