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Son Dakika: Mutfakta bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndüler

Mutfakta bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndüler
13:217 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Mutfakta bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndüler
Mutfakta bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndüler

Kazakistan’ın Almatı şehrinde yaşayan sıradan bir aile, kendi mutfağında bulaşık yıkayan rakunu görünce şaşkına döndü.

Ev sahipleri davetsiz misafiri hemen videoya kaydetti. Görüntülerde mutfak küvetine biriktirilen bulaşığı musluktan akan suyla yıkamakta olan sevimli hayvan iş başındayken görülüyor. Rakun ev işlerini birkaç kırılan tabakla atlatıyor. Bölgede sık rastlanmayan hayvanın eve nasıl ve nereden geldiği belli değil. Sosyal medya kullanıcıları rakunun vahşi olduğuna dair, evcil olup başka evden kaçıp geldiği hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyorlar.

Görüntü Dökümü:

– Mutfakta lavabonun içindeki rakun

– Su akıyor rakun tabakların içinde

DHA

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