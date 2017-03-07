Mutki’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

BİTLİS’in Mutki İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza bu sabah Mutki İlçesi'ne 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sezgin Kuşoğlu yönetimindeki 13 T 0019 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Nizamettin Yeşilırmak yönetimindeki 34 ZA 2365 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 46 yaşındaki Kazım Yeşilırmak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Nizamettin Yeşilırmak, Abdulcelil Tultak, Abdulkerim Tultak, Sezgin Kuşoğlu, Hüseyin Sülün ve Çiçek Sülün yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Bitlis, Mutki ve Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA