'Mutluluk'tablosunun arkasındaki uyuşturucuya toplam 30 yıl hapis istendi

Bakırköy'de polisin baskın yaptığı evde 'Mutluluğun ressamı' olarak tanınan ABD'li Dianne Dengel tablosunun arkasındaki bir bölmede ve evde ele geçirilen toplam 45 kilo uyuşturucuya ilişkin 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame Levent Y. ve yeğeni Tuncay D. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 20 Mart'ta meydana gelen olay şöyle oldu: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne Bakırköy'de 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen narkotik polisleri şüphelilerin ikamet ettiği Bakırköy'deki 4 katlı binayı gözlemlemeye başladı. Daha sonra şüpheliler Levent Y. (45)ve Tuncay D.'yi (24) gözaltına alan narkotik polis ekipleri, şüphelilerin evinde de arama yaptı. Şüphelilerden Levent Y. dairenin girişinde sağda bulunan dolapta ve salonda bulunan çekyat altında maddeler olduğunu söyledi. Dolabı ve çekyatın altını kontrol eden narkotik polisleri toz halinde 17 kilo 700 gram olan eroin ele geçirildi. Şüpheliler Levent Y. ve Tuncay D. evde başkaca suç unsuru olmadığını söyledi. İkamette arama işlemine devam eden narkotik polisleri kapı girişinin üst kısmının alçı pandan yapılan bir bölüm olduğunu, bu bölümün üzerinde de tablo asılı olduğunu tespit etti. Tabloyu kaldıran polis ekipleri alçı pandan yapılmış ekstra bölüm belirledi ve bu bölmeden toplam 26 kilo 900 gram kokain ele geçirdi. 2 hassas teraziyi de ele geçiren polisler ikamette devam eden aramada başka suç ve suç unsuru maddeye rastlanılmadı.

DETEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Ancak uyuşturucu madde arama köpeği vasıtasıyla yapılan aramada detektör köpeği mutfakta bulunan mutfak eşyası miksere tepki verdi. Bunun üzerine polisler mikser ile uyuşturucu madde karıştırıldığı değerlendirdi ve miksere de el konuldu.

“EVDE YAKALANAN UYUŞTURUCULARDAN HABERİM YOKTUR'

Şüpheli Tuncay D. ifadesinde hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını diğer şüpheli Levent Y.'nin öz dayısı olduğunu söyleyerek şunları belirtti : Bu evde kalmadığım için eve kimin girip çıktığını da bilmiyorum dolayısıyla evde yakalanan uyuşturuculardan haberim yokturö dedi.

“UYUŞTURUCU MADDELERİN TAMAMI BANA AİTTİR'

Şüpheli Levent Y. de “Tuncay D. benim yeğenim olur. Onun yakalanan uyuşturucu maddelerle bir ilgi ve alakası yoktur. Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı bana aittir' diye ifade verdi.

15'ER YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

İddianamede, her iki şüphelinin de “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama' suçundan 15'er yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmaları talep edildi. İddianame kabul edilirse iki şüphelinin de Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

DHA