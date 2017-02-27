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İstanbul Haberi: Müzakereci polis ikna etti

Müzakereci polis ikna etti
13:5827 Şubat 2017
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Müzakereci polis ikna etti
Müzakereci polis ikna etti

ORTAKÖY viyadüğünün korkulaklarına çıkıp, çevresindekileri kendini aşağıya bırakmakla tehdit eden kişiyi eyleminden müzakereci polis vazgeçirdi.



Polis, kendini viyadükten atacağını söyleyen bir kişiyi ikna edip etkisiz hale getirdi. Olay Beşiktaş Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak geldiği viyadüğün demir korkuluklarında duran kişiyi görenler durumu polise bildirdi.



Kimliği açıklanmayan kişi çevresindekilere kendini aşağıya bırakacağını söyledi. Bu sırada olay yerine müzakereci polis de geldi.. Müzakereci polisin korkuluklardaki kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada itfaiye de viyadük altında tedbir alıp, yastık açtı.



Müzakereci polisin yoğun çabası sonucu ikna olan şüpheli niyetinden vazgeçti ve polis merkezine götürlüldü.




DHA

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