Müzede sergilenecek vatozlara bilimsel inceleme

İZMİRLİ balıkçılar tarafından Akdeniz’de avlanan, 10’u Yunanistan’a satılan, 14’ü İstanbul’daki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde sergilenmek üzere gönderilen ‘manta’ türü vatozların kurutulma işlemine başlanmasından önce genetik yapısının incelenebilmesi için örnekler alındığı belirtildi.

Okyanuslarda yaşayan ve ‘misafir’ olarak geldikleri Akdeniz’de balıkçılar tarafından yakalanan her biri 150-200 kilo ağırlığındaki ‘manta’ türü 30 vatoz İstanbul Beylikdüzü’ndeki 1500’e yakın balık ve deniz ürününün sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne gönderildi. Birkaç gün ziyaretçilere sergilenen vatozların içi boşaltılırken, kan ve damarları alındı, karınları dikilerek en az 6 ay sürecek kurutma işlemine başlandı.

‘Balıkçı Kenan’ olarak tanınan Kenan Balcı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ile ziyaretçilere hizmet verdiklerini anlatırken, vatozların Akdeniz’de avlanıp kendisine gönderilmesinden sonra haksız eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. Balcı, “Bunların Türkiye’de tutulması yasak değil, avlanması serbestti. Zaten biz tutmadık. Vatozları avlayanlar, bunları dış ülkelere gönderilecekti. Türkiye’de ilk olan müzeye dahil olması için ricada bulunduk. Arkadaşlar da bizi kırmadı. İzmir’den buraya gönderdiler” dedi. Kenan Balcı, İstanbul Üniversitesi’nden gelen bilim insanlarının genetik inceleme yapmak üzere vatozlardan örnekler aldığını, yaşamları, yaşları, cinsiyetleri başta olmak üzere çeşitli araştırmalar yapacaklarını anlatırken, "Böylece bilimsel çalışmalara da katkıda bulunduğumuz için mutluyuz. Öğrencilerimiz gelip inceliyorlar” dedi.

MÜZE ÜCRETSİZ

Balcı, Beylikdüzü'nde balıkçılık yaptığı işyerinin hemen yanında 9 yıldan bu yana iki teşhir salonu bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde ziyaretçilere ücretsiz hizmet verdiğini anlatırken bahçede yaptırdığı bölmelerde tavşan, kaz, ördek, kuzu, tavus kuşu, bıldırcın da besliyor. Kenan Balcı, müzede balıkları inceleyen çocukların şehirde ancak ders kitaplarında larını görebildikleri hayvanları canlı görünce ve onları besleyebilince son derece sevindiklerini kaydederek, “Onların bu mutluluğu bize yetiyor” dedi.

DHA