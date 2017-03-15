Müzeyyen Telli'nin katil şüphelisi Adana'da yakalandı

İSTANBUL Bahçelievler'de, 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'yi kalbinden vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Yaşar Adana'da yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı İstanbul'a gönderildi

Bahçelievler Zafer Mahallesi Cengizhan Sokak'ta 12 Mart'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda öldürülen Müzeyyen Telli'nin katil zanlısı olduğu ileri sürülen Ümit Yaşar'ın Adana'da olduğu belirlendi. Adana polisi, belirlenen adrese baskın yapıp Ümit Yaşar gözaltına aldı. Ümit Yaşar, sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde gazetecilerin 'Müzeyyen Telli'yi neden öldürdün sorusuna, "Ben yapmadım, ben vurmadım. Beni kameradan görmüşler o yüzden gözaltına aldılar"dedi. Yaşar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a götürülmek üzere Adana'ya gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Müzeyyen Telli'nin öldürülmesiyle ilgili yapılan operasyonda 3 kişi tutuklanmıştı.

DHA