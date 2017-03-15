Müzeyyen Telli'yi vuran kişi yakalandı

Bahçelievler'de uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucunda öldürülen 24 yaşındaki Müzeyyen Telli'yi vurduğu iddia edilen Ümit Y. Adana'da yakalandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışmalarıyla Adana'da kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ümit Y.'nin havayoluyla İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 18 yaşından küçük 3 kişi dün çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 8 kişinin ise Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



DHA