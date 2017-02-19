Müzikte Yoldaş ekolünü, oğlu yaşatıyor

İZMİR'de, zatürre tedavisi gördüğü sırada 77 yaşında yaşama veda eden, 1970 ve 1980'li yıllarda yaptığı bestelerle tanınan Ergüder Yoldaş'ın kendisi gibi müzisyen oğlu Tunç Devrim Yoldaş, babasının ekolünü yaşatmayı sürdürüyor. Yaşamının son anlarına kadar üretimini sürdüren babasının eserlerini yayınlamaya hazır hale getiren Tunç Devrim Yoldaş, bir yandan da kendi bestelediği şarkısını sanatçı annesi Nur Yoldaş'a verip, single çıkarmak için hazırlıklarını tamamladı. Yoldaş'a en büyük desteği ise ünlü müzisyen İskender Paydaş'ın verdiği belirtildi.

Türk pop müziğinde bir dönemin efsane müzisyenlerinden Ergüder Yoldaş, Attila İlhan'ın şiiri Sultan-ı Yegah'tan bestelediği şarkıyla en büyük çıkışını, 1970 ve 1980'li yıllarda elde etti. Ses sanatçısı Nur Yoldaş'tan ayrıldıktan sonra 1991 yılında uzun süre İstanbul Büyükada'da sokaklarda, münzevı bir yaşam sürdüren Ergüder Yoldaş, 15 yıl da İzmir'in Balçova İlçesi'nde, kız kardeşi Ayça Tenim ile birlikte kaldı. KOAH'ın yanı sıra alzheimer rahatsızlığı da bulunan Ergüder Yoldaş, 2016 yılı Ocak ayında, zatürre teşhisiyle yattığı hastanede kurtarılamadı. Ünlü besteciden kalan belgeleri inceleyen müzisyen oğlu Tunç Devrim Yoldaş, hep notalarla haşır neşir olan ünlü müzik adamı babasından kalanları derledi. Özellikle Sultan-ı Yegah ekolünün devamı niteliğindeki eserlerden 20'sini yayınlanmaya hazır hale getirdi.

ANNESİ İÇİN DE ŞARKI YAPTI

Babası gibi müzikle uğraşan Tunç Devrim Yoldaş, annesi ünlü sanatçı Nur Yoldaş için de şarkı yaptı. Annesinin şarkıyı beğenmesi üzerine, single çıkarmak için gerekli hazırlıkları tamamladı. Sanatçı Nur Yoldaş'ın, oğlunun şarkısını seslendirmek için önümüzdeki ay stüdyoya gireceği belirtildi. İstanbul Devlet Operası'ndan yaylı sazların kullanılacağı stüdyo çalışmasında aileye, en büyük desteği veren isim de ünlü müzisyen İskender Paydaş oldu. Nur Yoldaş'ın 2014 yılında da yine Tunç Devrim Yoldaş'ın şarkıları, 'Bir gamlı hazan' ile 'Sahiden' şarkılarına da iki single çalışması yaptığı belirtildi.

"EKOLÜ DEVAM ETTİRMEK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Babası ve annesi ünlü sanatçı olan Tunç Devrim Yoldaş, yaptığı çalışmaları anlatırken şöyle dedi:

"Uzun sürelerden sonra Nur Yoldaş'ın ilk büyük kaydı olacak. 2014 yılındaki kayıtlar, ufak kayıtlardı. Eserin niteliği bakımından Yoldaş ekolünün devamı olması bizi heyecanlandırıyor. Müzik çalışmasını yaptığımız ekip çok yetkin. Bizim müziğimiz, düşüncemiz, kökenini bizim topraklarımızdan alan, global estetiğe hitap eden üslupla sevenlerimizin karşısına çıkacağız. Bir yandan da babamım eserleriyle ilgili araştırmalarımız sürüyor. Eserler için girişimlerimiz devam ediyor, babamın şarkılarıyla ayrı bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

DHA