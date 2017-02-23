Nabi Avcı: Bu ülkenin taşını toprağını bilmek zorundayız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Avcı, "Bu ülkenin taşını, toprağını, arkeolojisini, topoğrafyasını, jeolojisini, havasını, suyunu, insanını, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, bilimini, tarihini, edebiyatını bilmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim başka vatanımız yok" dedi.

Bakan Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformu ile Kültür Konseyinin düzenlediği “Hoca Ahmet Yesevi'den Fuat Köprülü'ye Türk Düşüncesi Tarihi" sempozyumuna katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Avcı, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve kültür Teşkilatı UNESCO'nun 2016 yılını vefat yıldönümü münasebetiyle Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü yılı olarak belirlediğini ifade ederek her iki ilim insanının ölüm yıldönümünde yad etti. Hoca Ahmet Yesevi ve Fuat Köprülü başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere birçok ülkede farklı etkinlik ve programlarla anıldığını aktaran Bakan Avcı, 2017 yılında da bu iki şahsiyetin anılmaya devam ettiğini kaydettti.

Avcı, "Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Türk maneviyet tarihinin ve dolayısıyla düşünce tarihinin de en önemli isimlerinden biridir. Tarihi şahsiyeti kadar menkıbevi şahsiyeti ve fikirleriyle milletimizin, Türk milletinin manevi hayatında çok derin izler bırakmıştır" diye konuştu.

"AHMET YESEVİ'NİN DAHA İYİ TANINMASINA HİZMET ETTİ"

Fuat Köprülü'nün ise düşünce dünyasının 20. yüzyıldaki çok önemli temsilcisi olarak, yaşadığı dönemin fikir hayatına yön veren mütebahhir bir ilim adamı olduğunu belirten Bakan Avcı, Köprülü'nün "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" adlı eseriyle Ahmet Yesevi'nin tefekkür dünyasında daha iyi tanınmasına hizmet ettiğini anlattı.

Nabi Avcı, sempozyumda kendisini dinleyen öğrencilere Remzi Oğuz Arık'ın "Coğrafyadan vatana" adlı kitabı okumalarını önerdi. Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Filistinli öğrencilerle yaşadığı bir anekdotu anlattı.

"BURASI BİZİM EBEDİ VATANIMIZ"

Vatan kavramı üzerine konuşmasını sürdüren Avcı, "Bu ülkenin taşını, toprağını, arkeolojisini, topografyasını, jeolojisini, havasını, suyunu, insanını adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, bilmini, tarihini, edebiyatını bilmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim başka vatanımız yok. Netameli bir coğrafyadayız ama bugüne kadar bu konuda hamdosun başarılı olduk, bundan sonrada olacağız inşallah. Burası bizim ebedi vatanımız" dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, Bakan Avcı'ya plaket verdi.

BİLGİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Öte yandan sempozyum öncesinde Nabi Avcı, ünivertisenin Bilgi Merkezi'nin açılışını yaparken, binayı ziyareti sırasında Mustafa Aydın'dan bilgi aldı.

DHA