Narlıdere'de afiş tartışması

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'ndeki şehitlik önüne AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı tarafından referandum çalışmaları kapsamında asılan ve üzerinde 'Darbeci, vesayetçi anlayış tamamen son bulsun mu 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilsin mi Kararımız evet' yazan pankart tartışmalara yol açtı. Bölgede yaşayanların da tepki gösterdiği pankartın kaldırılması için CHP İlçe Başkanlığı İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Narlıdere AK Parti İlçe Başkanı Aslan Bilgi, "Pankartla ilgili bir sıkıntının olmaması lazım. Seçim Kurulu 'Şehitliğe temas etmeyecek şekilde çevresine asılabilir' diyor. Şehitler hepimizin, onlara büyük saygı duyuyoruz. Ayrıca pankartta şehitlerimizle ilgili bir yazı da yok" dedi.

Narlıdere İlçesi'nde referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı, Şehitlik Kavşağı'nda, 'Narlıdere Şehitliği' yazan kapının üzerinde ağaçların arasına üzerinde, 'Darbeci, vesayetçi anlayış tamamen son bulsun mu 100 bin seçmen Cumhurbaşkanı adayı gösterebilsin mi Kararımız evet' yazılı pankart astı. Bu duruma bazı bölgede yaşayanlarla CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat tepki gösterdi. Narlıdere'de yaşayan Güllü Özer, "Bunu yapmaya gerek var mı Bu pankart başka bir noktaya asılamaz mıydı" diye konuştu, Yayla Bozkurt da pankartın farklı bir noktaya asılması gerektiğini savundu. İlçede yaşayan Tarık Çarpar da "Herkes özgürce 'evet' ya da 'hayır' propagandası yapabilmeli, ancak dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum. Narlıdere Şehitliği bizim kutsalımız. Buranın önünde böyle bir propaganda yapılmasını doğru bulmuyorum. Farklı bir yere asılabilirdi. İnsanın 'Evet' diyeceği varsa bile kararını değiştirmesine neden oluyor. Bu çalışma benim görüşlerimi olumsuz yönde etkiledi" dedi.

"PANKARTIN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

İlçe Seçim Kurulu tarafından gönderilen tebliğ doğrultusunda ilçede pankart asılacak yerlerle ilgili kura çekimi yapıldığını belirten Narlıdere CHP İlçe Başkanı Şahin Fırat, şöyle devam etti:

"Şehitlik Kavşağı'nda pankart asma hakkı da kurada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çıktı. Geçen pazar bu pankartı şehitliğimizin önüne asmışlar. Biz de bu konuyla ilgili itirazımızı yaptık. Bunun kutsal değerlerimize aykırı olduğunu, toplumumuzun da bu konuda hassas olduğunu, halkımızdan gelen tepkiler çerçevesinde kaldırılması gerektiğini söyledik. Narlıdere Şehitliği, Narlıdere açısından çok büyük önem taşıyor. Burada 19 şehidimiz yatıyor. 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz topçusu tarafından Sancakkale dediğimiz bölgede şehit olan 6 askerimiz, ardından da 1919'da Yunanistan'ın İzmir'i işgali sırasında hem yerli Rum halkı hem de Yunan askerleri tarafından şehit edilen 13 yurttaşımız burada yatıyor. Bu bölgeden geçenler ya da şehitliği ziyarete gelenler böyle bir pankartın asılmasını doğru bulmuyor. Bizler de halkımızla aynı görüşteyiz. Pankartların asılacağı yerlerle ilgili maddede, 'Şehitliğin önü, duvarları hariç' diye bir ibare var. Bu konuyu AK Parti ihlal etmiştir, en kısa sürede bu yanlışın düzeltileceğine inanıyorum."

"KAFAMIZA GÖRE ASMIYORUZ Kİ"

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Aslan Bilgi ise, pankartla ilgili bir sıkıntı olmaması gerektiğini belirterek, "İlçe Seçim Kurulu'nun belirlediği yerlere asıyoruz pankartlarımızı. Seçim Kurulu 'Şehitliğe temas etmeyecek şekilde çevresine asılabilir' diyor. Bu durumu farklı yerlere çekmemek gerekiyor. Şehitler hepimizin, onlara büyük saygı duyuyoruz. Ayrıca pankartta şehitlerimizle ilgili bir yazı da yok. Biz bu pankartları öyle kafamıza göre asmıyoruz ki. Bize farklı bir yer gösterilseydi oraya asardık. Eğer İlçe Seçim Kurulu bu pankartın yerinin uygun olmadığını belirtirse ve 'Kaldırılsın' derse biz de kaldırırız" dedi.

DHA