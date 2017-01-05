Nasrettin Hoca'nın kardan büstünü yaptılar

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde yaşayan 3 kişi bir araya gelerek, Nasrettin Hoca'nın kardan büstünü yaptı. Yapımı için 5 saat harcanan 2.5 metre boyundaki kardan Nasrettin Hoca, vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Çameli'nin Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Selman Türk, Mustafa Acar ve Selçuk Sönmez, ilçede 10 gün önce etkili kar yağışının ardından kardan adam yapmaya karar verdi. Farklı bir kardan adam yapmak isteyen 3 arkadaş, çocukluklarında fıkralarıyla büyüdükleri Nasrettin Hoca'nın kardan büstünü yapmayı planladı. İşe koyulan 3 arkadaş, daha dayanıklı hale gelmesi için kar tabakasını ezip sertleştirdikten sonra 5 saatlik bir çalışmanın ardından Nasrettin Hoca'nın 2.5 metre yükseklindeki büstünü yaptı.

Yapımının üstünden 10 gün geçmesine rağmen erimeyen kardan Nasrettin Hoca büstü, mahalle sakinlerinin ve çevre mahallede yaşayan vatandaşların ilgisini çekiyor. Nasrettin Hoca'nın kardan büstünü yapanlardan Selçuk Sönmez, kar yağışını eğlenceye çevirmek için böyle bir işin başına geçtiklerini ve mahallelerinde bugüne kadar yapılmış en büyük kardan adamı inşa ettiklerini belirterek, "Bir temel oluşturarak üzerine kalıplar halinde karları yığdık. Yaklaşık 5 saatlik bir emek harcadık. Havanın soğuk olmasına rağmen bitirmeyi başardık. Kardan adamımızı görenler önünde çektirip sosyal medyada paylaşıyor" dedi

DHA