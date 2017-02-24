Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

"Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan hakkında soruşturma yürütülen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Nasuh Mahruki'nin bir televizyon programında yaptığı konuşmada, "Bu devran değişecek" şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Mahruki'nin TCK'nin 299/12. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. Mahruki, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Nasuh Mahruki savcılığa verdiği ifadesinde, programın konusunun Lozan olduğunu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin geçmediğini ifade etmişti.

Mahruki, "Devran değişecek" cümlesini hukuk sistemindeki aksaklıkların ortadan kalkıp yargının daha normalleşmesi ve Türkiye'nin evrensel hukuk ilkelerine dönmesi gerektiğini belirtmek için kullandığını söylemişti. Savcılıkça tutuklanması talep edilen Mahruki, 24 Ekim 2016'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



DHA