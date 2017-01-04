Nazilli'de şüpheli takibindeki kazada şehit olan polislere tören

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, şüpheli bir otomobili takip sırasında ekip otosunun akaryakıt tankeriyle çarpıştığı kazada şehit düşen polis memuru 45 yaşındaki Hasan Özdemir ilçede toprağa verilirken, başpolis 48 yaşındaki Yener Arslan'ın cenazesi ise memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nden yapılan telsiz anonsuyla, 20 PH 196 plakalı otomobille kız kaçırıldığı ihbarı ekipleri iletildi. Başpolis Yener Arslan'ın içinde bulunduğu, polis memuru Hasan Özdemir'in kullandığı ekip otosu, ihbar edilen otomobili takibe başladı, 'Dur' ihtarında bulunuldu. Yaşanan kovalamacada kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis aracınının sürücüsü Özdemir ile yanındaki Başpolis Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen iki polis şehit oldu. Tankerin şoförü Karatay, gözaltına alındı. Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak'ta lastiğine ateş edilerek durdurulurken, içindeki 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Tanker şoförü Karatay, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Diğer 3 şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

EMNİYETTE TÖREN DÜZENLENDİ

Her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memurları için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bugün saat 12.00'de tören düzenlendi. 20 yıllık Başpolis Yener Arslan ve 25 yıllık polis memuru Hasan Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutlardaki cenazeleri, emniyet önüne yan yana konuldu. Törene şehit eşleri Özlem Özdemir ve Emine Arslan, şehit Hasan Özdemir çocukları 21 yaşındaki Ogün Ali Özdemir ile 16 yaşındaki Orkun Özdemir, şehit Yener Arslan'ın oğulları 16 yaşındaki Hasan Burak ve 14 yaşındaki Seyfi Berat başta olmak üzere Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, askeri erkan, şehit polislerin mesai arkadaşları, sivil toplum örgütü temsilci ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri katıldı.

ŞEHİT OĞLU YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehitlerden Hasan Özdemir'in, büyük oğlu ADÜ Ziraat Mühendisliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Ogün Ali Özdemir, babasının polis üniformasıyla törene geldi. Babasının tabutu başında selam duran Ogün Ali Özdemir'in, "Ben bugün Hasan Özdemir'im, ben polis oğluyum. Ben de polis olacağım. Kalk da selam ver baba, senin tören üniformanı giydim de geldim. Sana yakıştığı gibi bu üniforma bana yakışmadı. Seni gözümden bile kıskanırken, o tabuta nasıl girdin. Gurur duyuyorum seninle baba. Sen tıraş olmayı sevmezdin. Senin tıraş bıçağınla tıraş olup geldim. 5 ay sonra emekli olacaktı, 25 yıllık polisti babam. Allah bize nasip etmedi. Hepinize nasip etsin. Gencecik polisler şehit olmuş diye ağladı geçen Beşiktaş'ta. Babamı iki kez ağlarken gördüm. Çevik kuvvet polisleri şehit olduğunda ve kardeşini askere uğurlarken ağladı. Ben burada bir ömür bile beklerim baba, kalk yeter ki. Yiğitti o, hiçbir şeyden korkmadı. Dimdik ayaktayım ben de dik. Ben de bayrağa el basacağım. Babamın bıraktığı görevi ben devralacağım. Valim ben dimdikim. 25 yıl çalıştın bayrağa sarıldın sonunda, rahat mısın baba Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebedesin. Ben seni çok seviyorum be baba" diye bağırması yürekleri dağladı.

O anlarda dayanamayan şehit eşi Özlem Özdemir ise baygınlık geçirince, sağlık ekipleri müdahale etti. Başta Vali Koçak olmak üzere törene katılanlar şehit ailelerine başsağlığı diledi. Ardından törene geçildi. Şehitlerin özgeçmişi okundu. Sonra İl Emniyet Müdürü Baştuğ, konuşma yaptı. Olayın nasıl olduğunu anlatıp, şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından İl Müftüsü Ömer Kocaoğul, dua etti.

MEMLEKETİ GAZİANTEP'E UĞURLANDI

Törenin ardından şehitlerden Yener Arslan'ın cenazesi, toprağa verileceği memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere önce İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na yola çıkarıldı. Şehit Arslan'ın havayoluyla Gaziantep'e götürülüp, Polis Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Hasan Özdemir ise Nazilli Merkez Koca Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Camide Şehit Hasan Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Fenerbahçe bayrağı da örtüldü.

DHA