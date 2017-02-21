Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile ilgili açıklama

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan saldırı ile ilgili bir yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlara değinildi ; "Ülkemizde aydın ve sanatçılar üzerinde uygulanan baskının artık Nazilerin Almanya’da iktidara geliş yıllarında uyguladığı yöntemlerle örtüştüğünü göstermesiyle özel bir önem taşıyor. Yetiştirdiği sanatçılarla ne denli yetkin bir sanat kurumu olduğunu göstermiş Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden ne isteniyor Orada bedelsiz olarak tiyatro eğitimi alan öğrencilerden neden rahatsız olunuyor Bir ülkeyi, kendisi gibi düşünmeyenler için cehenneme çevirmeye kalkanlar, tarihin akışını tersine çeviremeyeceklerini bilmeli. Galileo’ya dünyanın dönmediğini söyletmeye çalışan gericilikle, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni yakanlar aynı anlayışın temsilcileridir.Dünya dönüyor, dönmeyi de sürdürecek.Güneş her sabah doğuyor, yine doğacak ve hiçbir şey karanlıkta kalmadı, kalmayacak.Bu saldırıyı yapanları ve azmettiricilerini kınıyor, failin yakalanarak kamuoyunun aydınlatılmasını talep ediyoruz"

DHA