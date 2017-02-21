Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile ilgili açıklama

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile ilgili açıklama
13:3421 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile ilgili açıklama
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile ilgili açıklama

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan saldırı ile ilgili bir yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlara değinildi ; "Ülkemizde aydın ve sanatçılar üzerinde uygulanan baskının artık Nazilerin Almanya’da iktidara geliş yıllarında uyguladığı yöntemlerle örtüştüğünü göstermesiyle özel bir önem taşıyor. Yetiştirdiği sanatçılarla ne denli yetkin bir sanat kurumu olduğunu göstermiş Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden ne isteniyor Orada bedelsiz olarak tiyatro eğitimi alan öğrencilerden neden rahatsız olunuyor Bir ülkeyi, kendisi gibi düşünmeyenler için cehenneme çevirmeye kalkanlar, tarihin akışını tersine çeviremeyeceklerini bilmeli. Galileo’ya dünyanın dönmediğini söyletmeye çalışan gericilikle, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni yakanlar aynı anlayışın temsilcileridir.Dünya dönüyor, dönmeyi de sürdürecek.Güneş her sabah doğuyor, yine doğacak ve hiçbir şey karanlıkta kalmadı, kalmayacak.Bu saldırıyı yapanları ve azmettiricilerini kınıyor, failin yakalanarak kamuoyunun aydınlatılmasını talep ediyoruz"

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar