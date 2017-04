Nazlıaka ve Mahalli 'Köln Hayır diyor' panelinde konuştu

Almanya'nın Köln kentinde, 'Köln Hayır diyor' panel Rautenstrauch-Joest Müzesi'nde gerçekleşti. Gazeteci Ayşenur Arslan'ın moderatörlük yaptığı panele konuşmacı olarak Gazeteci ve Yazar Hüsnü Mahalli, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Psikolog ve Yazar Lale Akgün ile Birleşik Haziran Hareketi adına Gül Erçelik Şahin katıldı. Panelde Aylin Nazlıaka ve Hüsnü Mahalli, 'Hayır' oylarının önde olduğunu ileri sürdü.

"24 SAAT ÇOK UZUN BİR ZAMANDIR"

Birleşik Haziran Hareketi Köln'ün öncülüğünde yapılan panelde, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka konuşmasına, salondaki dinleyicilere 'Hayır' oylarının anketlerde yüzde 57 oranında önde olduğu haberini vererek başladı. Milletvekili Nazlıaka, "Yalnız bu bizi rahatlatmasın, rehavet duygusuna kaptırtmasın. Her ne kadar siyaseten aynı yerde durmasam da Demirel'in bir sözü var anmadan edemeyeceğim. Diyor ki, '24 saat çok uzun bir zamandır.' Hakikaten 24 saat bile uzun bir zaman dilimidir, her şey değişebilir, dönüşebilir. Onun için bizim son dakikaya kadar sandıklara sahip çıkmamız, oy kullanma konusunda tereddütlü olanları sandığa göndermemiz ve doğru bir şekilde 'Hayır' mührünü basmamız gerekiyor" dedi. Aylin Nazlıaka konuşmasının devamında Anayasa değişikliği paketinin neleri kapsadığını anlattı.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLER HESAPTAN ANLAMIYORLAR"

Gazeteci ve Yazar Hüsnü Mahalli ise, 16 Nisan'daki Anayasa Değişikliği Halkoylamasından yüzde 60 'Hayır' oyu beklediğini belirtti. Mahalli, "Genel olarak bir şeyi yorumlarken ben iç dinamiklere bakmam. Konuşurken dış dinamikleri çok önemserim. Çünkü Türkiye rastgele bir ülke değil, Türkiye çok önemli bir ülke. Herkes Türkiye üzerinden hesap yapar ancak ne yazık ki, Türkiye'yi yönetenler hesaptan bir şey anlamıyorlar. Bu söylediğim son cümleyi geri alıyorum çünkü hakarete girer, buradan dönünce beni tutuklarlar 'Cumhurbaşkanına hakaret ettin' diye" ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZE UĞRAYAN EZİDİ KADINLARI DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önce nasıl gözaltına alındığını ve tutuklu kaldığı günlerde yaşadıklarını esprili bir şekilde anlatan Hüsnü Mahalli ancak o dönemde içinde bulunduğu kötü koşulları önemsemediğini söyledi. Gazeteci Mahalli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eee tamamda içerdesin ne var Yani bu mücadelenin bedelini içerde yatmakla ödüyorsun. Kalorifer yanıyor, bilmem ne, keyfin yerinde. Yani o anda, içtenlikle söylüyorum, ister Türkiye'de ister yurt dışında mücadele veren insanların neyi ne kadar ödediklerini düşündüm her zaman için. Şu anda, şu saatte bile IŞİD'in elindeki Ezidi kızları düşünüyorum. Üç, üç buçuk yıldır 4 bin civarında Ezidi kız, kadın tecavüze uğruyor günde 40-50 sefer, ben bunları düşünürüm. Ben Suriye'de insanların kafalarının nasıl kesildiğini bilirim, insanların nasıl öldürüldüğünü bilirim. Ben bu Taliban'ı da, Kaide'yi de birebir yaşadım bilirim, ben bunları düşünüyorum."

Ak Parti'nin dünyadaki İslamcılarla birlikte bir örgütlenme çabası içinde olduğunu ileri süren Hüsnü Mahalli, "Bunu birebir biliyorum, yorum yapmıyorum. Ben yorum yapmam" diye konuştu.

Psikolog ve Yazar Lale Akgün, Türkiye'deki ataerkil yapı nedeniyle ve çıkar çevrelerinin etkisiyle Ak Parti'nin yüksek oy aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Haziran Hareketi Köln temsilcisi Gül Erçelik Şahin, Köln'de yürüttükleri “'Hayır' kampanyası süresince Ak Partililer tarafından hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını söyledi.

DHA