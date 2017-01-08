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Sakarya Haberi: Neden bakıyorsun diye bıçaklayıp öldürdü

Neden bakıyorsun diye bıçaklayıp öldürdü
09:348 Ocak 2017
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Neden bakıyorsun diye bıçaklayıp öldürdü
Neden bakıyorsun diye bıçaklayıp öldürdü

ADAPAZARI'nda, 18 yaşındaki Onur A. 'Neden bakıyorsun diye tartıştığı 42 yaşındaki Bülent Arık bıçaklayarak öldürdü.
Olay Adapazarı Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Onur A. yanında bir arkadaşıyla yürürken, iddiaya göre karşısından gelen Bülent Arık'a 'Neden bakıyorsun' diye bağırıp kavga etti. Onur A. üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını Bülent Arık'ı göğsüne iki kez sapladı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Arık yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Onur A. yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Onur A. tutuklandı.

 

DHA

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