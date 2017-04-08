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Muş Haberi: Nesli tükenmekte olan yaralı yaban ördeği koruma altına alındı

Nesli tükenmekte olan yaralı yaban ördeği koruma altına alındı

11:518 Nisan 2017
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Nesli tükenmekte olan yaralı yaban ördeği koruma altına alındı
Nesli tükenmekte olan yaralı yaban ördeği koruma altına alındı

MUŞ'ta yaralı halde bulunan yabani ördek, Hayvan Barınak Merkezinde tedavi edilerek koruma altına alındı. 
Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan yaban ördeği Muş Ovası'nda yaralı halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen yaban ördeği Hayvan Barınağı Merkezine'nde tedavi altına alındı. Yaban ördeğinin batağangiller familyasından tümüyle suya bağımlı, uzun boyunlu ve sivri gagalı bir kuş türü olduğunu belirten Veteriner hekim Semih Türkcan, 'Bulanların 'Bahri' olarak nitelendirdiği yaralı hayvan aynı zamanda su ördeği ve yabani ördek olarak da bölgede biliniyor. Çok az görülen bir yabani hayvan. Neslinin tükenmekte oluğunu söyleyebiliriz. Burada gerekli tedavi ve kontrolleri yaptık, kanadında apse vardı, giderdik. Tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakacağız' diye konuştu.

 

DHA

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