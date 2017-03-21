Nevruz, Kırşehir’de coşkuyla kutlandı

BAHARIN gelişinin müjdecisi olduğuna inanılan, 'Yenigün' anlamını taşıyan ve kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanan, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilen nevruz, Kırşehir'de de törenle kutlandı.

Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen kutlamalara, Vali Necati Şentürk, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Şentürk, baharın başlangıcını simgeleyen, bolluk ve bereketin müjdecisi Nevruz’un, Orta Asya’dan Balkanlara kadar Türkler'in olduğu her yerde tarih boyunca şenlik olarak kutlandığını söyledi. Nevruzun Anadolu’da tabiatın dirilişi, hayatın yeniden uyanışı olarak kutlandığını belirten Şentürk, "Barışın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin bayramı olarak kutlanan Nevruz’u devlet olarak kutladıklarını anlatırken "Nevruz, özellikle birlik ve beraberliğimizin sembolü olan sosyal bir etkinliktir. Bugünkü kutlamada, Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi üyeleri de görev aldı. Onları topluma yeniden kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu duygularla, milletimizin ve tüm Kırşehirlilerin Nevruz Bayramı’nı kutluyorum" dedi. Nevruz ile ilgili şiirlerin okunduğu program, Vali Şentürk ve protokol üyeleri tarafından nevruz ateşi yakılarak demir dövülmesi ile sona erdi.

DHA