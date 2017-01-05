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Nevşehir Haberi: Nevşehir'de, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı
11:585 Ocak 2017
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Nevşehir'de, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı
Nevşehir'de, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 kişi tutuklandı

NEVŞEHİR'de, sosyal medyadaki hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanan N.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, çevresindekilere ve seçmenlerine karşı hakaret eden paylaşımlar yapıldığı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Paylaşımları yaptığı iddia edilen N.K, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından, 'suçu ve suçluyu övme', 'devlet büyüklerine hakaret' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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