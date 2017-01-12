Nevşehir'de Kızılay'a günde 100 ünite kan bağışı

KIZILAY Nevşehir Şube Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kan merkezi şehir merkezinde kan bağış kampanyası düzenledi.

Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen, Diriliş Meydanı'na par edilen TIR’da günde 100-150 ünite arasında kan bağışı aldıklarını söyledi. Gülen, 2 Ocak’ta başlatılan kampanyanın 20 Ocak 2017 tarihine kadar burada sürdürüleceğini belirtti. Son dönemlerde ülkemizdeki terör olayları, yaşanan yaralamalı trafik kazalarındaki artış gibi nedenlerle ülke genelinde sağlık kuruluşlarında kan stokunun ciddi oranda düşmesiyle birlikte kan bağış kampanyalarının artırıldığını kaydeden Gülen, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

DHA