Niğde'de FETÖ ve PKK operasyonu

NİĞDE İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Niğde Merkezli, Diyarbakır, Aksaray, Antalya ve Nevşehir illerinde eş zamanlı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü FETÖ/PDY şifreli haberleşme programı ByLock kullanan üyelerinden, İhraç ve emekli emniyet mensupları, diş hekimi, hemşire, serbest meslek gruplarından C.A, N.D, S.Ö, B.Ç, D.Y, A.T, B.B, F.T, H.O, M.S. olmak üzere 10 kişi, PKK terör örgütü gençlik yapılanmasından N.G ve M.Ş adlı 2 kişi gözaltına alındı.

DHA