Niğde’de FETÖ’den 4 avukat tutuklandı

NİĞDE’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkan 5 avukattan 4’ü tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 18 Şubat günü Niğde merkezli Adana, Ankara ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden avukat olan 5 zanlı, bugün adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan avukatlar H.A., H.A.K., Y.Ü., O.Y. ve K.C., tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan avukatlardan Y.Ü., H.A., O.Y., H.A.K. tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA