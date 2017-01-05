Niğde’de FETÖ’den tutuklanan 10 öğretmen hakim karşısına çıktı

NİĞDE’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğretmenler koluna yönelik 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla haklarında dava açılan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi tutuklu 10 öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Aktif-Sen İl Temsilcisi Muhammet E., üyelerden Fatih G., Fayık D., Ahmet U., Uğur A., Mustafa Ö., Hüseyin T., Atıf G., İzzet G., Diler Ö. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklara, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları gibi sorular yöneltildi. Sanıklardan Muhammet E., FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, Zaman gazetesine kısa süreliğine abone olduğunu ancak 17- 25 Aralık'tan önce üyeliğini iptal ettirdiğini söyledi. Muhammet E., "Aktif-Sen üyeliğim Ocak 2013'te başladı. 18 Temmuz 2016'da istifa ettim. Müdür atamaları ve haksızlıklara karşı basın açıklaması yapıldı, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasına karşı değildi" dedi. Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DHA