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Niğde Haberi: Niğde’de Suriyeli ailenin kaldığı ev yandı

Niğde’de Suriyeli ailenin kaldığı ev yandı
11:4615 Şubat 2017
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Niğde’de Suriyeli ailenin kaldığı ev yandı
Niğde’de Suriyeli ailenin kaldığı ev yandı

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de 10 Suriyelinin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkez İmam Hatip Meydanı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katındaki daireden dumanların yükseldiğini fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Evde kalan aynı aileden 10 Suriyeli de alevlerin arasından yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangına kömür sobasından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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