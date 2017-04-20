Niğde'nin eski jandarma komutanı itiraf etti: 'Gizli namaz kıl, içki iç ve eşinin başını aç' dediler

NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 'Terör örgütüne üye olmak', 'Suç delillerini gizlemek', 'Resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla hakkında dava açılan eski Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Taşkın hakim karşısına çıktı. Taşkın, savunmasında cemaat abileri ile okul yıllarında tanıştığını, kendisine gizli namaz kılmasını ve zaman zaman içki içmesini telkin ettiklerini, kapalı olan eşinin başını da baskı ile açtıklarını söyledi.

Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Konya'nın Akşehir İlçesi'ndeki cezaevinde tutuklu olan İbrahim Taşkın ile avukatları hazır bulundu. Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Taşkın savunmasında cemaatle okul yıllarında tanıştığını söyledi.

Okul yıllarında namaz kıldığını anlatan örgüt içinde kod adının 'Namık' olduğunu itiraf eden Taşkın savunmasında, 'Cemaat abileri açıktan namaz kılmanın yanlış olduğunu okuldan atılabileceğimi ve tuvalette gizli abdest almamı ve namazımı ima ile kılmamı söylediler. Bazen içki içmemi söylüyorlardı. Evlenme konusunda ise yüzbaşı rütbesine kadar evlenmememi söylüyorlardı. Psikolojik baskılardan biri de başı kapalı olan eşimin başını ordudan atılmamam için açması konusundaydı. Eşimle bunu konuştuk. Eşim başını açmak zorunda kaldı ve hayata böyle devam etti' diye konuştu.

Telefonuna örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock'u Van'da görevli iken Cafer kod isimli kişinin yüklediğini anlatan Taşkın sözlerine şöyle devam etti.

'İlk zamanlar ankesörlü telefonla görüştük daha sonra Cafer kod adlı kişi ankesörlü telefonla konuşmanın zor olduğunu söyleyerek bana Bylock yükledi. Bana da cemaat 'Namık' kod adanı verdiler. Görev yaptığım yerlerde cemaat mensupları bu ismi bilmiyordu. Bu ismi kullanmadım. Görev yaptığım yerlerde bazen cemaat mensuplarıyla evlerde ve çay bahçelerinde buluşurdum. Bana Fethullah Gülen'in CD'lerini verirlerdi. 15 Temmuz gecesi ise ismimi sıkıyönetim listesinde gördüm. Daha önceden kimse bana darbe girişimini haber vermedi.'

Mahkeme heyeti, İbrahim Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA