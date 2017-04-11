Nilüfer Belediyesi’nden referandum günü engelsiz ulaşım

BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi Belediyesi 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu'nda ortopedik engellilere ulaşım desteği vererek oy kullanmalarında kolaylık sağlayacak.

Nilüfer Belediyesi seçmenlerin Anayasa Değişikliği Referandumu için sandığa gideceği 16 Nisan'da engelli bireyleri unutmadı. Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda Nilüfer Belediyesi tarafından sağlanacak ücretsiz ulaşımla ortopedik engelli bireylerin rahat oy kullanmaları için imkân sağlanacak. Engelsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyenler,14 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, seçim günü ise 08:00'den itibaren 245 34 46 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabilecek.

DHA