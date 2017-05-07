Ninova Muhafızları: PKK'yı bitirmek için işbirliği yapılmazsa, IŞİD sorunundan farklı olmayacak

Musul'un eski valisi ve Ninova Muhafızlar Komutanı Etil El Nüceyfi, Türkmeneli Televizyonu genel müdürü Yalman Haceroğlu'na özel bir röportaj verdi. Musul'un teröristlerin eline geçmesinde İran'ın parmağı olduğunu savunan El Nüceyfi, Musul'un İran nüfuzuna karşı çıkan son kent olarak tanındığını kaydetti.

Terör örgütü IŞİD'ın Musul'da tükenmek üzere olduğunu ifade eden El Nüceyfi, PKK'nın henüz başlamayan çekişmenin yeni bir halkası olduğunu söyledi.

El Nüceyfi, ''Musul aşamalar halinde güvenlik güçleri tarafından IŞİD'e teslim edildi. Güvenlik güçleri IŞİD karşısında, programlı bir şekilde geri çekildi. Musul'un düşmesinde İran'ın parmağı var'' diye konuştu. ''Musul'dan çıktığım gün milletvekili Halit El Ubeydi benimle birlikteydi, yola çıktığımız sırada ona Musul ile ilgili beklediğiniz en kötü senaryo nedir, diye sordum'' diyen El Nüceyfi, 'O da 'kentte yağma ve kaos olacağını'' söyledi,' açıklamasını yaptı. 'Yağmadan daha kötü ne olur diye sordum' diyen El Nüceyfi, 'O da 'Bişey tahmin etmiyorum' yanıtını verdi' dedi.

'Irak Ordusu çökecek ve İran destekli bir güç gelecek'

Etil El Nüceyfi, ''Musul'u kurtarmak için İran Devrim Muhafızları gelecek'' diye söylediğini belirtti. ''Bana göre böyle planlanmıştı'' diyen El Nüceyfi, Irak Ordusu çökecek ve İran destekli bir güç gelecek, Irak Ordusu zayıf kalacak ve kurtarma operasyonu yapılacak'' açıklamasında bulundu.

Musul'un İran nüfuzuna karşı çıkan son kent sayıldığını belirten Musul eski valisi ve Ninova Muhafızlar Komutanı Etil El Nüceyfi, 'İran nüfuzu Musul hariç heryerde yayıldı. Musul'un iradesinin kırılması hedefleniyordu. Musul'u kontrol ederek tüm Irak'ı kontrol edeceklerdir'' dedi.

'PKK sorunu, IŞİD sorunundan çok farklı olmayacak'

IŞİD'in Musul'da sona ermek üzere olduğunu ifade eden El Nüceyfi, terör örgütü PKK'nın ise henüz başlamayan çekişmenin yeni bir halkası olduğunu söyledi. PKK'yı bitirmek için işbirliği yapılmazsa önümüzdeki süreçte Irak'ta IŞİD sorunundan çok farklı olmayan bir sorun ortaya çıkacağını belirtti. Türkiye'nin Sincar'da terör örgütü PKK'ya düzenlediği harekata da değinen El Nüceyfi, Türkiye'nin bu tutumunun gerekli olduğunu kaydetti. ''Güçlü irade; bu tür bir gücün ortaya çıkmasını engeller ve zayıflatır'' diyen El Nüceyfi, ''PKK zayıf bir güçtür, güçlü değildir. Onu vuracak güçlü bir kuvvet olmadığı zaman ortaya çıkıyor'' dedi. ''Sincar, PKK için güvenli olmayacak'' açıklamasında bulunan El Nüceyfi, ''Sincar halkı güvende olmak istiyorsa PKK ile sempati içinde olmamaları gerekiyor'' dedi.

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Görüntü Dökümü:

-Eski Musul Valisi Etil El Nüceyfi'nin, Haceroğlu'nun sorularını yanıtlaması

-İkili görüşmeden kareler

DHA