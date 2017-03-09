Nişanlanınca öldürülmüştü; Kadın cinayeti davasında karar

Bağcılar'da 3 yıl önce Hilal Gülçek'i (20) tabancayla iki el ateş ederek öldüren tutuklu sanık Emrah Selçuk'un yargılandığı dava karara bağlandı. Karar duruşmasında “Pişmanım. Her şey bir anda gelişti. Parmağında yüzüğü görünce kendime hakim olamadım" diye savunma yapan sanık Emrah Selçuk “Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulamadı.

SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Selçuk hazır bulundu. Savcı Cevdet Bozkurt'un duruşmada açıkladığı mütalaasına göre 23 Kasım 2015 yılında meydana gelen olay şu şekilde meydana geldi:

Emrah Selçuk, Bağcılar'da aynı tekstil atölyesinde çalıştığı Hilal Gülçek'e ilgi duymaya başladı. Emrah Selçuk birçok kez Hilal Gülçek'e arkadaşlık teklif etti ancak reddedildi. Olaydan yaklaşık 3 gün önce Hilal Gülçek'in başkasıyla nişanlandığını öğrenen Emrah Selçuk'un psikolojisi bozuldu, Hilal Gülçek'i öldürmeye karar verdi. Bir adet ruhsatsız silah temin eden Emrah Selçuk, otomobil kiralayarak olay günü saat 08.00'de Bağcılar Ebubekir Camii önüne aracı park etti. Hilal Gülçek'in işe gidiş güzergahı olan yere giden Emrah Selçuk, Hilal Gülçek'in geldiğini görünce onu bir süre takip etti. Emrah Selçuk, kolundan tutup çektiği Hilal Gülçek ile önce konuştu ve aralarında itiş kakış başladı. Emrah Selçuk belinden tabanca çıkararak Hilal Gülçek'in hayati bölgesi olan baş ve vücut kısmına iki el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Emrah Selçuk Üçyüzlü Metro İstasyonu önünde bulunan polislere teslim oldu.

“SOĞUKKANLICA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Sanık Emrah Selçuk'un soğukkanlıca eylemi gerçekleştirdiği, sanığın eylemi tasarlayarak ve planlayarak yaptığı mütalaada vurgulandı. Mütalaada sanık Emrah Selçuk'un “Tasarlayarak öldürme" ve “6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında cezalandırılması istendi.

“PARMAĞINDA YÜZÜĞÜ GÖRÜNCE KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Son sözü sorulan sanık Emrah Selçuk “Yaptığım işten çok pişmanım. Her şey bir anda gelişti. Parmağında yüzüğü görünce kendime hakim olamadım. Bir anlık öfke ve sinir ile benim geleceğim elimden alındı" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Emrah Selçuk'u “Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi ve haksız tahrik indirimi de uygulamayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Selçuk, “Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı. Emrah Selçuk'un tutukluluk halinin de devamına karar verildi.



DHA