Nöbette kazayla kendini vuran polis toprağa verildi

MARDİN'in merkez Artuklu İlçesi'nde nöbet tuttuğu sırada tabancasının ateş alması sonucu yaşamını yitiren polis memuru 23 yaşındaki Burak Fidan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kemal ve Yurdagül Fidan çiftinin 2'si kız 4 çocuğundan 2'nci büyük ve 4 yıllık nişanlı olan polis memuru Burak Fidan, geçen Cumartesi gecesi nöbet tuttuğu Artuklu Polis Merkezi'nde kazara ateş alan tabancasından çıkan kurşunla vuruldu. Meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne götürülen Fidan, dün akşam yaşamını yitirdi. Polis memuru Burak Fidan için Besni İlçesi'ndeki Haci Reşit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, vefat eden polisin akrabaları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende polisin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Yurdagül ve kız kardeşi Zehra uzun süre gözyaşı döktü. Polis memuru Fidan'ın cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Şambayat Beldesi'ndeki aile mezarlığına toprağa verildi.

DHA