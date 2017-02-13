Norveç Deniz Ürünleri Konseyi: Türk insanı daha çok deniz ürünü tüketmeli

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Maria Kivijärvi Heggen, Türklerin daha çok deniz ürünü tüketmeleri gerektiğini söylüyor.

Norveç somonunun zengin bir Omega3 kaynağı olduğunu ama aynı zamanda Türk deniz ürünlerinin de sağlıklı besin ögeleri içerdiğini söyleyen Maria Kivijärvi Heggen, deniz ürünlerinin genel olarak insan sağlığına olumlu etkileri olan sağlıklı gıdalar olduğunu vurguladı ve “ Dünya çapında Norveç deniz ürünleriyle ilgili yaptığımız tüm pazarlama faaliyetleri deniz ürünleri tüketiminin önemine odaklanmaktadır; bu aynı zamanda yerel deniz ürünleri sektörüne de fayda sağlamaktadır” dedi.

"Türk deniz ürünleri endüstrisi açısından pozitif etki yaratacak"

Türk halkının deniz ürünleri tüketiminin artması için büyük potansiyel olduğunu söyleyen Maria Kivijarvi Heggen açıklamasında, “Deniz ürünleri tüketiminin artması, Türk deniz ürünleri endüstrisi açısından pozitif etki yaratacaktır. Norveç, tüm dünyada deniz ürünleri tüketimini arttırmak amacıyla her yıl çok önemli miktarlarda fon ayırıyor. Norveç somonu, ne kadar çok kişiyi yemeklerinde deniz ürünleri tüketme tercihine yöneltirse, Türk deniz ürünleri endüstrisi de bundan bir o kadar daha fayda sağlayacaktır” dedi.

"Fiyatlar yüksek düzeyde oluştuğunda deniz ürünleri daha az tüketilebilir"

Kivijärvi Heggen’e göre, ilgili herkesin çabası deniz ürünleri tüketimini arttırmak ise, bu ürünlere uygulanan vergiler olumsuz etki yaratabilir. İthalattaki kota ve vergiler, deniz ürünleri fiyatlarının daha da yükselmesine sebep olabilir. Fiyatlar yüksek düzeyde oluştuğunda deniz ürünleri daha az tüketilebilir.

"Türk halkının daha çok deniz ürünü tüketmesini istiyoruz"

Kivijärvi Heggen “Biz, Türk halkının daha çok deniz ürünü tüketmesini istiyoruz. Yerel deniz ürünleri Türkiye’deki tüketiciler açısından çok önemli, bununla beraber Norveç somonu da sağlıklı ve iyi bir alternatif” dedi ve Türkiye’deki deniz ürünleri tüketimini artırmak amacıyla Türk deniz ürünleri endüstrisiyle birlikte hareket edebileceklerini ekledi.

STG: Levrek ve çipura Omega-3 zengini

Su Ürünleri Tanıtım Grubu'ndan (STG) önceki gün yapılan açıklamada, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne yaptırılan analizlerde levrek ve çipuranın Omega-3 zengini olduğu ortaya konulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Türk su ürünleri sektörü, Avrupa Birliği’nde en büyük tedarikçi konumuna yükseldi. Avrupa’da tüketilen 4 çipura ve Avrupa deniz levreğinden birisi Türkiye’den gidiyor.

"Türkiye’nin su ürünleri ihracatı, 2016 yılında yüzde 15 arttı"

2015 yılında 688 milyon 561 bin dolar olan Türkiye’nin su ürünleri ihracatı, 2016 yılında yüzde 15 artışla 793 milyon 879 bin dolara ulaştı.

Türkiye, 2016 yılında 80 ülkeye su ürünleri ihraç ederken Hollanda 160 milyon 175 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İtalya, 108 milyon 701 bin dolarlık su ürünleri ihracatı ile ikinci olurken, Almanya’ya yapılan su ürünleri ihracatı 86 milyon 866 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeleri İngiltere, Japonya, Rusya, İspanya, ABD, Lübnan ve Fransa izledi.

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DHA