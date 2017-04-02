Numan Kurtulmuş gençlerle buluştu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca Eyüp Kültür Merkezi'nde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Genç STK Buluşması'na katıldı.

Numan Kurtulmuş burada yaptığı konuşmasında "16 Nisan'da çok büyük bir şekilde milletimizin evet evet evet – diyerek güzel bir sonuç almamızı inşallah sağlayacak…. Cemil Bayık birkaç gün öncesinde söyledi. Dediler ki -bu referandumda evet çıkarsa PKK'nın sonu olur" dolayısıyla "hep beraber Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürtler'in üzerine baskı kurun halkın hayır demesi için kapı kapı çalışarak bu referandumdan hayır sonucu çıkmasına vesile olun- bu bir talimattı. Ama gördük ki Diyarbakır halkı örgütün bu talimatını hiç kaale almıyor. Tam tersine Kürt kardeşlerimiz doğuda güneydoğu da yüksek oranda evet oyu vererek Türkiye'de referandumun gerçekleşmesine neden olacak" dedi.

"BEN DE İLK OYUMU BİR REFERANDUMDA KULLANDIM"

Kurtulmuş "bendeniz de gençliğimde ilk oyumu bir referandumda 1982 anayasasının kabul edilip edilmemesiyle ilgili referandumda kullanmıştım. Maalesef bizim önümüze konulan referandum, bizim önümüze konulan tercih aslında tercih bile değildi. İstanbul'da Fatih'te oy kullandık. Böyle yarı şeffaf bir zarf, hayır oyları koyu mavi, evet oyları beyaz.. hadi erkeksen git de kolay kolay orada askeri darbe döneminden sonra mavi oyu zarfın içine koyarak oy kullan. Bizler çok şükür açıktan mavi oyumuzu kullandık. Hayır dedik 12 Eylül referandumuna. Ama maalesef ülkenin birçok yerinde insanlar evet oyu kullanmak zorunda kaldı. Ve arkasından da işte yüzde doksan şu kadar oyla o anayasa kabul edilerek milletin önüne bugünkü sistemi koyan, silah zoruyla askeri darbe marifetiyle milletin önüne bu sistemi koyan referandum gerçekleşmiş oldu. Siz eski Türkiye'yi tarihte bırakacak yeni Türkiye'nin önünü açacak Türkiye'yi prangalarından kurtaracak olan bir sisteme evet evet evet diyerek Türkiye'nin yolunu açacaksınız. Önce şunu ifade etmek isterim her anayasa bir sistem getirir. 1982 anayasası da Türkiye'ye bir sistem getirdi. O anayasa bugün milletin sırtında bir kambur maalesef milletin sırtında büyük bir yüktür. Şimdi bu yükten kurtuluyoruz. 16 Nisan'da bu yükü kenera koyuyor ve yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU SİSTEMLE YOLUNA DEVAM EDEMEZ"

Kurtulmuş konuşmasının devamında da şunları söyledi: Şu andaki sistem, Türkiye, genç Türkiye bu sistemle yoluna devam edemez. Onun için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Yoksa laf olsun diye fantazi olsun diye bu referandum önümüze gelmiyor. İnşallah milletimiz 15 Temmuz'da fiilen sahaya çıkarak tankların uçakların karşısında yumruklarıyla, gögüslerini siper ederek mücadele etti. Türkiye'nin darbelerini fiilen çöp tenekesine attı. 16 Nisan'da hukuken de darbelerin sürecini tarihin çöplüğüne atıyoruz. İnşallah sıkıyönetimi kaldırıyoruz. İnşallah askeri mahkemeleri kaldırıyoruz. İnşallah Türkiye'de askeri darbelerin vesilesi olan mazereti olan siyasi krizleri ortadan kaldırıyoruz. Hayatımız boyunca siyasi hayatımız boyunca vesayetlerle mücadele ettik. Vesayetçi sistem bu milletin vekilini milletvekili seçtirmeyen sistemdir. Vesayetçi sistem hatırlayın Cumhurbaşkanımız -Mehmet Şimşek'i merkez bankası başkanı seçeceğim- Seçtirmediler. Başbakan olmasına rağmen. Millet büyük çoğunluğuyla oraya oturtulmasına rağmen Cumhurbaşkanı mani oldu. Şimdi bu vesayetçi sistemi allahın izniyle sırtımızdan indiriyoruz. Türkiye olarak yolumuza devam ediyoruz. Sandıktan kim çıkarsa o olacak. 2 tane sandık, bir sandıktan ülkeyi kim yönetsin sorusunun cevabı çıkacak. Ahmet bey Mehmet bey, millet kimi seçerse yeni hükümet modelinin başı olarak Cumhurbaşkanı olarak seçecek. Pazarlıklar yok, vesayet odakları devreye girmesi yok. Millet kimi hükümet başkanı görmek istiyorsa yüzde elli artı bir hükümeti kuruyor ve yoluna devam ediyor. Vesayet yok. yurtdışından gelen talimatler yok. Vakit kaybı yok. Milletin yüzde elli artı birle seçtiği istiyorsa ertesi sabah hükümeti kuracak gelecek milletin karşısına çıkacak. Hesabını verecek 5 yıldan 5 yıla. Parlemetoda da hesabını verecek. Yargı yoluyla da hesabını verecek. Yeni bir sisteme geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Koalisyon yok. Kirli pazarlıklar yok. Dış müdahaleler yok. Vesayet odakları müdahaleleri yok. Zaman kaybı yok millet kimi seçiyorsa iktidar o oluyor. Allah'ın izniyle PKK'ya son vermek için bütün kürt kardeşlerimiz bu seçimde "evet evet evet" diyecekler.



DHA