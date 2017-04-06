Numan Kurtulmuş 'hayır' standını ziyaret etti

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Pendik Meydanı'nda kurulan CHP'nin 'hayır' standını ziyaret etti. Kurtulmuş, "Herkes söyleyeceğini söyleyecek, birbirine hakaret etmeden, ötekileştirmeden, birbirini şeytanlaştırmadan devam edecek ve kararı millet verecek. Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstünedir. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Pendik Meydanı'nda mini bir miting düzenleyerek halka seslendi. Numan Kurtulmuş ardından meydanda bulunan parti çadırlarını ve stantlarını ziyaret etti. Kurtulmuş, ilk olarak MHP'nin çadırını ziyaret etti. Buradan da tam karşıdan bulunan 'evet' standına geçti. Çadırlarda bulunan görevlilerle sohbet etti, çektirdi.

"MİLLETTE HAYIRLI OLSUN"

Kurtulmuş daha sonra 'evet' çadırının yanında bulunan 'hayır' standına geçti. Stantta bulanan görevlilerle tek tek tokalaşan Kurtulmuş kısa bir açıklama yaprak, “Çok güzel bir manzara, Türkiye'nin aradığı, istediği manzara bu. Burada hem Ak Parti'nin, hem CHP'nin, ham de MHP'nin beşer metre arayla stantları var. Burada dostça, kardeşçe herkes seçim kampanyasını sürdürüyor. 'Evet' diyen 'evet' diyor, 'hayır' diyen 'hayır' diyor. Bu Türkiye'nin geldiği demokratik seviyeyi göstermesi bakımından önemli bir örnektir, göstergedir. İnşallah, Türkiye 16 Nisan'dan sonra bu referandumda konuşulan sözlerin hepsi burada kalacak, Türkiye yoluna devam edecek. Ben CHP'li arkadaşlara da başarılar diliyorum. Doğru olan, düzgün olan şey budur. Herkes söyleyeceğini söyleyecek, birbirine hakaret etmeden, ötekileştirmeden, birbirini şeytanlaştırmadan devam edecek ve kararı millet verecek. Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstünedir. Şimdiden hayırlı olsun. 16 Nisan'ı milletimiz için bir demokratik adım olarak görüyoruz. Millette hayırlı olsun" dedi.

"SONUCUN HAYIRLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Ardından kısa bir açıklama yapan CHP standının sorumlusu Tarık Balyalı, “Ben çok teşekkür etmek istiyorum nezaketinden dolayı. Burası bir demokrasi meydanı, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir yer. Biz bu ülkede herkesin birbirine saygı göstermesini ve sonucun hayırlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA