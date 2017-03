Numan Kurtulmuş: Terör örgütlerden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesiyle ilgili karar imzalandı

HÜKÜMET Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu sonrası Beştepe'de açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, terör örgütlerden zarar gören çiftçilere ilişkin" Diyarbakır Mardin Şırnak ve Hakkari illerinde terör örgütlerden zarar gören çiftçilerimizin tarımsal kooperatiflerin ve tarımsal işletmelerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar imzalandı" dedi.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşma şöyle:" Türkiye'nin iç ve dış güvenlik değerlendirmeleri ile ilgili konu İçişleri Bakanlığımız , Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından Bakanlar Kuruluna sunuldu. Bu kapsamda özellikle bu kış döneminde Türkiye Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'ya karşı yapılan mücadeleler , sınır ötesi alanda yapılan mücadeleler gözden geçirildi. Bu operasyonlar sayesinde Türkiye'de terör örgütlerine verilen önemli bir zayiat ve terör örgütünün gerilediği bir kere daha teyit edildi. Bu kapsamda sahadaki her türlü fedakarlıkla mücadele eden şehit olan bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreç içerisinde hem güvenlik birimlerimizin fiziki olarak kendilerini yeniden yapılandırması bu çerçevede karakol ve kalekolların gözden geçirilmesi, oluşturulan yeni bölükler ve yeni birliklerle de bu mücadeleye verilen katkının sürdürülmesi bir kere daha gündeme getirilmiş oldu. Hem polis teşkilatımızda hem jandarmada, sahil güvenlikte ve ayrıca yeni ihtas edilen bekçilik alanında çok sayıda güvenlik elemanının kadroya alınması konusundaki çalışmalarda gözden geçirildi. Önemli bir adım olarak kentlerin bütün mekanlarının kontrol gözetim altına alınabileceği kent güvenlik yönetim sistemleri üzerinde gelinen nokta hangi şehirlerde neler yapıldı bunlar gözden geçirildi. Nisan 2018'de Kent Güvenlik Yönetim sisteminin bütünüyle Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilmesi bunların tümüyle bitirilmesi bir kere daha planlandı ortaya konuldu. Yine ayrıca bu mücadele kapsamında sadece terörle değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu tacirleriyle baronlarıyla da son derece kesin ve keskin bir mücadele sürdürülüyor. Bu mücadeleden de çok ciddi başarılar elde edildiğini ifade etmek isterim. "

"7 TANESİ FETÖ'CÜ 87'Sİ İSE PKK İLE İLİŞKİLİ OLMAK NEDENİYLE GÖREVDEN ALINDI"

94 belediyede görevlendirme yapıldığını söyleyen Kurtulmuş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Terör örgütlerinin olay yapmadan önce önlenmesi vesilesiyle istihbarata dayalı olarak son 6 ayda sürdürülen çalışmalar sayesinde 153 önemli olay öncesinde yakalandı önlenmiş oldu.Bu çerçevede terör nedeniyle belediyelerde yapılan bir takım görevlendirmeler vardı biliyorsunuz, Türkiye'de 94 belediyede görevlendirmeler yapıldı. Bunlardan 7 tanesi FETÖ'cü olmak dolayısıyla 87'si ise PKK ile ilişkili olmak nedeniyle görevden alındı. Onların yerine birtakım atamalar yapıldı. Bu atamalar yapılan yerde Belediye hizmetlerinin koordinasyonu burada yapılan işlerin gözden geçirilmesi de Bakanlar Kurulu'muzun gündemindeydi. Tek tek FETÖ'nün, PKK'nın DEAŞ'ın bundan sonraki süreçte yapabilecekleri imkanları kısıtlama kabiliyetleri ellerindeki insan kaynakları bakımından ve terör üretme bakımından imkanları gözden geçirildi. Özellikle referandum sürecine ilişkin muhtemel teklifler çok yakın bir biçimde değerlendirildi. Güvenlik açısından Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nin kurulmasıyla ilgili çalışmalar detaylı bir şekilde gözden geçirildi. Hem yüksek teknoloji donanımlı, duvarlar örülen, hudut aydınlatmalarıyla, gözetim kuleleriyle devriye yollarıyla bir entegre sistem olan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nde çok büyük mesafe alındı."

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİ BAKANLAR KURULU'MUZLA PAYLAŞTI"

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş konuşmasında terör örgütlerinden zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar imzalandığını açıkladı.Kurtulmuş, "Diyarbakır Mardin Şırnak ve Hakkari illerinde terör örgütlerden zarar gören çiftçilerimizin tarımsal kooperatiflerin ve tarımsal işletmelerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir kararda imzalandı. 2. önemli konu Dışişleri Bakanlığı'mızın sunumuyla ilgilidir. Suriye ve Münbiç'teki gelişmeler, Rakka Operasyonu ile ilgili gelişmeler son bir kaç haftadır Avrupa Ülkeleri ile yaşamış olduğumuz tartışmalar krizler dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı her iki alanda da yapmış olduğu çok taraflı diplomatik görüşmeleri Bakanlar Kurulu'muzla paylaştı. Bundan sonra Suriye ve Irak'ta Avrupa ülkeleriyle olan bu kriz ve kaosun nasıl gelişeceği konusunda olası senaryolar üzerinde çalışıldı. Avrupa'da Avrupa ülkeleriyle önce Hollanda ile başlayan aslında öncesinde Avusturya ile ardından Almanya ile en son. Hollanda;' da başlayan kriz aslında fevkalade önemli bir krizdir. Avrupa ülkelerinin tavrı önce son derece antidemokratik, insan haklarına fikir özgürlüklerine, siyasal katılıma ve her şeyden önemlisi de Avrupa'nın kendi değerlerine aykırı bir biçimde Türkiye'nin seçilmiş meşru Dışişleri Bakanını Aile Bakanını diğer bakanları kendi ülkelerinde konuşturmamak gibi referandum kampanyası dolayısıyla Türk vatandaşlarıyla buluşturmamak için her türlü numarayı yaptılar her türlü baskıyı ortaya koydular. Hatta bütün milletimizin maalesef ibretle izlediği gibi orada Türk vatandaşlarının yapmış olduğu barışçıl yerinde duruşu da köpekleriyle engelleyecek kadar barbar bir tutum içerisine girdiler. Vatandaşlarımıza ve bakanlarımıza karşı bu tavrı reva görenler maalesef PKK'nın açık bir şekilde gösteri yapmasına ses çıkarmadılar. PKK'nın Almanya'nın şehirlerinde gösteri yapmasını polisinde gözetimi altında her türlü imkanı ortaya koydular bu kabul edilemez. Dostluğa müttefikliğe uzun yıllar devam eden işbirliklerimize uymayan son derece yanlış bir tavırdır. PKK hem Almanya Hem Avrupa Birliği tarafından resmen uluslararası terör örgütleri listesine alınmış bir örgüttür" diye konuştu.

"TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE VATANDAŞLARIMIZIN FERASETLE OY KULLANMASINA NEDEN OLURLAR"

"Alman İstihbarat Teşkilatı Başkanı: 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde FETÖ izine rastlanmadığını yada Türkiye'nin FETÖ'nün bu işin arkasında olduğuna dair ifadelerinin inandırıcı olmadığını söylediği cümlelerse gerçekten hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. FETÖ'nün bu işin arkasında olduğunun kabul edilebilmesi için 250 kişinin değil 250 bin kişinin mi ölmesi gerekirdi. Hiç kimse Türk halkını bir şey anlamaz zannetmesin. Bu manşetlerle bu tavırlarla ortaya bazı siyasetçiler tarafından konulan keskin Türkiye karşıtlığı ile vatandaşlarımızın ferasetle oy kullanmasına neden olurlar. Yahu bu adamlar niye böyle davranıyor diyerek vatandaşlarımızın güçlü şekilde bir Türkiye'nin istiklaline sahip çıkmasına neden olurlar. Bu davranışları demokrasiye uygun bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bütün bunlar Türkiye karşıtı çevrelerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değildir. Avrupa'da yükselen ırkçılığın, Türkiye düşmanlığının tezahür etmiş halleridir. Bundan Türkiye'ye zarar gelmez ama bunları yapanlar fayda edemez."

"FAŞİZMİN VE NAZİZMİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ"

"Merkel'den bir açıklama var. Bazı liderler Nazi söylemlerinden vazgeçmeli diye"sorusu yöneltilen Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:" Kusura bakmasınlar biz bu faşizm benzetmelerini Avrupalı dostlarımızın geleceğinden endişe ettiğimiz için söylüyoruz. Bunlardan korunmaları önce davranışlarını gözden geçirmeleri gereken biz değiliz. Bu tavırları ortaya koyanlar, faşizm ve Nazizm söylemlerinden endişe edenlerdir. Wilders diye bir adam çıkacak, ya da Almanya'da neo-Naziler ortaya çıkacak, Türklere yabancılara karşı derin devlet bir sürü operasyonlar yapacak, Müslümanlar dışarı diye mitingler yapılacak, siz de çok kültürlülükten bahsedip ırkçılığa demokratik tepki diyeceksiniz. Akıllarını başlarına toplasınlar diye söylüyoruz. Bize laf yetiştirmelerine gerek yok. Tedbir çok kültürlülükten geçiyor. Faşizmin ve Nazizmin ayak seslerini duyuyoruz. Buna tedbir almak lazım. Orada 3 nesildir oturan insanları, hemde kendi vatandaşı olan insanları yabancı göstermek doğru değildir. O akşam yaşadıklarımız sabaha kadar bütün milletimizi öfkelendirdi. Biz siyasi akılla hareket ediyoruz. Yakın komşumuz, dostumuz, müttefikimiz, Avrupa kıtasını kötü bir gelecek bekliyor. Bu tedbirleri almanın yolu yabancılarla dostluk içerisinde yaşamaktır. Rencide etmek için söylemiyoruz, akıllarını başlarına alsınlar. Faşizmin tuzağına düşmesinler diye bunları söylüyoruz. "

"KHK ÇALIŞMASI VAR. SON NOKTAYA GELDİĞİNDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

"Yeni Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin bir çalışma söz konusu mu " Sorusuna Numan Kurtulmuş'un yanıtı şöyle:" KHK çalışması var. Son noktaya geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacak."

"PYD YER ALMAZSA TÜRKİYE ETKİN ŞEKİLDE YER ALMAYA HAZIR"

Numan Kurtulmuş gazetecilerin "Rusya'nın Afrin'de YPG güçlerini eğiteceği ile ilgili bu konuyla ilgili olarak Ankara' da bilgi var mıdır Münbiç'teki PYD varlığına ilişkin son durum nedir Rakka Operasyonu konusunda ABD ile sürdürülen müzarelerde son durum nedir " sorusunu şu şekilde cevapladı:"Fırat Kalkanı operasyonu ile belli bir noktaya gelindi. Hem ABD hem Rusya son kararlarını verecekler. Türkiye olarak bu şehirlerin tamamının etnik yapısının korunmasından yanayız. Mezhebi yapıyı bozacak bir şey bölge barışının sağlanmasına vesile olmaz. Dolayısıyla Münbiç'in etnik yapısı korunmadır. Aynı şekilde Rakka ve Afrin bölgesinin yapıları korunmalıdır. Hem Ruslarla, hem Amerikalılarla konuşuyoruz. Her iki ülkenin aldığı net bir karar yok. Farklı şıklar duruyor. Eğer PYD unsurları yer almazsa DEAŞ'tan temizlenmesi için ve o şehirlerin kendi halklarına geri verilmesi sürecinde etkin şekilde yer almaya hazır Türkiye. Hem ABD hem Rusya ile paylaşıyoruz."

"TÜRKLERİN MİLLİ MENFAATLERİ ÇERÇEVESİNDE KARAR VERİRİZ"

Numan Kurtulmuş Geri kabul anlaşmasına yönelik,"Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde konuları değerlendiririz. Geri kabul anlaşması vizesiz Avrupa ile eş zamanda gündeme geldi. Şartların olgunlaşması ve Türklerin milli menfaatleri çerçevesinde karar veririz" diye konuştu.

"SANDIKLARIN GÜVENLİK ALTINA ALINMASI İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR"

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, sandık güvenliği ve oy verecek vatandaşların da her türlü tehdit ve baskıdan uzak şekilde oy verebilmesi için tedbirler alındığını söyledi. Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti:" Referandum kampanyası kazasız belasız gidiyor. Sandık gününde sandıkların güvenlik altına alınması ve oy verecek olan vatandaşlarımızın da her türlü tehdit ve baskıdan uzak şekilde oy verebilmesi için tedbirler alınıyor. Tabii ondan sonraki süreç sayıldıktan sonra düzenli şekilde ilgili merkezlerde toplanması ve oy verme işlemlerinin sağlıklı şekilde sonlandırılmasıdır. Her türlü tedbir alıyor."

DHA