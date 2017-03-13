Nürnberg'de İstiklal Marşı okuma yarışması

TÜRKİYE Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından, görev bölgesi içinde düzenlenen İstiklal Marşını okuma finali, Nürnberg Basın Kulübü Marmor salonunda yapıldı.

Öğretmenler Berna Koçak ve İlhami Erdemin sunduğu program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitim Ataşe Vekili Muavin Konsolos Mesut Doğan açılış konuşması yaptı. Ataşelik Sekreteri Sibel Günay Direk'inde hazır bulunduğu yarışmanın jüri üyeliklerini, Kemal Güçler, Mustafa Damlapınar, Huriye Şahin, Bayram Arıcı, Hasan Gürsoy, Veli Aktürk, Ayten Öz ve Tufan Kırca isimli öğretmenler yaptı.

HEYECAN DORUKTAYDI

Çeşitli kategori, sınıf ve yaşlardaki yarışmacılar, İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecan ve içtenlikle okudu. Yarışma sonunda, Ayşenur Kaplan, Hümeysa Kükrek, Zümra Konakcı ve Damla Kocamümin birinci, Zehra Şenkaloğlu, Fırat Küçük, Esra Nur Yılmaz ve Eda Şenel ikinci, Enes Dikmen ile Elif Elveren üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü ise Tuana Nacak kazandı.

BİSİKLET KAZANDILAR

Yarışma sonunda birincilere birer bisiklet, diğer yarışmacılara ise çeşitli hediyeler verilirken, Din Hizmetleri Ataşeliği de tüm yarışmacılara hediye verdi.

DHA