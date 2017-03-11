Nürnberg’de sanatçılar onuruna resepsiyon verildi

Almanya’nın Nürnberg kentinde devam eden 22.Türkiye Almanya festivali kapsamında sanatçılar onuruna resepsiyon verildi. Ev sahipliğini Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Konsolosu Gürol Baş ile Belediye Kültür Dairesi Müdiresi Julia Lehner’in yaptığı kokteylde, Muavin Konsolos Ünal Atcalıoğlu, sanatçı Deniz Çakır, Uğur Polat, Rejisör Tevfik Başer, Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı ve belgesel film yapımcısı Gülseren Suzan Menzel, SPD Meclis Üyesi Aynur Kır, Film Festival Başkanı Adil Kaya, Yönetici Ayten Akyıldız ile bir çok Türk ve Alman davetli hazır bulundu. Kültür Dairesi Müdiresi Julia Lehner ve Konsolos Gürol Baş birer konuşma yaparak, festivalin keyif ve heyecan verici olduğunu vurgulayarak, bu festival sayesinde Türk ve Alman sanatçılarının kaynaştığını dillendirerek, festivalin ülkenin tek uluslararası festivali olduğun söylediler. Resepsiyonda şeref defterini Rejisör Tevfik Başer imzaladı.

Deniz Çakır DHA’ ya festivale ikinci kez geldiğini vurguladı. Çakır şöyle konuştu:

“Geçen yıl jüri idim. Bu kez misafir olarak katılıyorum, Bu da az stresli olmamı sağlıyor. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Adım başı birçok Türk’e rastlıyorum. Keyif alıyorum. Farklı kültürler ve insani ilişkiler var.

Film Festivalİ yöneticisi Ayten Akyıldız ’da filmlerin kapalı gişe oynadığını dillendirerek, şunları söyledi: “Her akşam film sonrası söyleşiler yapılıyor. Türkiye-Almanya Film Festivali beraber çalışarak devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve ekibine bizleri destekledikleri ve burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum.”

Resepsiyonun ikram bölümünde, Başkonsolosluk rezidans mutfak sorumlusu Güleser Şimşek’in hazırladığı Türk yiyecekleri beğeni kazandı. 11 Mart Akşamı KunslerHaus’da film festivalinde kazanan filmler ve sanatçılar açıklanacak

Görüntü Dökümü:

Deniz Çakır

Gürol Bas sohbet

Julia Lehner konuşuyor

Gürol Baş konuşuyor

Alkışlar

Tevfik Başer şeref defterini imzalıyor

İkram

Deniz Çakır DHA ’ya konuşuyor

Ayten Akyıldız DHA ’ya konuşuyor

DHA