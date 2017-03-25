Nürnberg’de sandıklar hazır

Nurnberg'de anayasa referandumu için sandıklar hazırlandı.

Almanya'da Nürnberg Başkonsolosluğu'na bağlı seçmenler, oylarını 27 Mart 2017 – 09 Nisan 2017 tarihleri arasında Nürnberg yakınlarındaki Fürth kenti, Grüne Halle Krautheimerstraße 11 adresinde oluşturulan seçim sandıklarında kullanacaklar. Sandıklar sabah 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık tutulacak. Hafta içi 4 hafta sonu içinde 6 sandık açık olacak

FURTH GRÜNE HALLEYE ULAŞIM

Uzaktan gelecek olan vatandaşların park sorununu da göz önünde bulundurduklarını ifade eden Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, 'Seçmenler salona 50 metre uzaklıktaki Ullsteiner ve Flössauer caddesinin kesiştiği noktada bulunan otopark ile çok yakında bulunan DITIB Mevlana Camii'ne ait otopark ve caminin yanı başında bulunan kiliseye ait otoparkı kullanabilirler“ dedi.

NÜRNBERG'DE 65 BİN 143 SEÇMEN VAR

Salonu, tüm kriterleri göz önünde bulundurarak kiralamayı uygun gördüklerini ifade eden Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Konsolosluğa kayıtlı 65 bin 143 seçmen bulunduğunu ve bundan dolayı çok katılım beklediklerini ifade ederek yakında ikamet etmekte olan vatandaşlarımıza toplu taşıt araçlarını kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

DHA