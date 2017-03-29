Nurseli İdiz, İzmir'de gözaltına alındı

TİYATRO sanatçısı Nurseli İdiz, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı. Götürüldüğü adliyede serbest bırakılan Nurseli İdiz, yanlışlık nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkında açılan dava ile ilgili İzmir'de gözaltına alındı. Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra SEGBİS sistemiyle ifade vermek için İzmir Adliyesi'ne götürülen İdiz, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. İdiz, daha sonra serbest bırakıldı.

Konuşla ilgili açıklama yapan Nurseli İdiz, "İstanbul'da polise mukavemet suçundan hakkımda açılan davada ifade vermediğim için gözaltına alındım. Gözaltına alındıktan sonra polisler tarafından İzmir Adliye Sarayı'na getirildim. Burada 2 saat beklemeden sonra hakim önüne çıktım. Hakim, polise mukavemet nedeniyle hakkımda yakalama kararı olmadığını, sadece İstanbul Adli Tıp'ta bulunan dosya ile ilgili ifade vermem gerektiğini söyledi. Ben de süre verilmesi durumunda ifade vermeye gideceğimi söyledim. Hakim bir haftalık süre verdikten sonra polis tarafından serbest bırakıldım" dedi.

DHA