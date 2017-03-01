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Mardin Haberi: Nusaybin kırsalında 2 terörist öldürüldü

Nusaybin kırsalında 2 terörist öldürüldü
23:081 Mart 2017
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Nusaybin kırsalında 2 terörist öldürüldü
Nusaybin kırsalında 2 terörist öldürüldü

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Doğanlı Köyü kırsalında çıkan çatışmada, PKK'lı üst düzey 2 terörist öldürüldü.
Nusaybin İlçesi Doğanlı Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, üst düzey PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Atmaca-3 Şehit J.Uzm. Çavş. Sezer Aydemir Operasyonunda; 01/03/2017 günü Nusaybin İlçesi Doğanlı Mahallesi'nde üst düzey 2 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü Terör Örgütü mensupları ile birlikte 2 adet Kaleşnikof tüfek, M-16 uzun namlulu silah parçaları, bol miktarda patlayıcı ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonların kararlıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

DHA

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