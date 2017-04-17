Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mardin Haberi: Nusaybin'de mahalle muhtarı terörden tutuklandı

Nusaybin'de mahalle muhtarı terörden tutuklandı

14:4017 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Nusaybin'de mahalle muhtarı terörden tutuklandı
Nusaybin'de mahalle muhtarı terörden tutuklandı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi Fırat Mahallesi muhtarı Hayrettin Özdemir, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Nusaybin'de savcılığın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fırat Mahallesi muhtarı Hayrettir Özdemir, sorgulanmak üzere Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Hayrettin Özdemir, daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe verdiği ifadenin ardından Hayrettin Özdemir, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar