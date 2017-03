Nusaybin'deki 2 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı kırsal kesimdeki Koruköy ve Doğanlı mahallelerinde, farklı tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 10.00 itibariyle sona erdi.

Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy Mahallesi'nde 11 Şubat, Doğanlı Mahallesi'nde ise 22 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlatılan operasyonlar sona erdi. Operasyonların tamamlanması ile birlikte her iki mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı da bugün saat 10.00 itibariyle kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy Mahallesi'nde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği ve operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla da; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 20.30 itibari ile Nusaybin İlçesi'ne bağlı olan, Koruköy ve 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 08.00 itibari ile de Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Yukarıda belirtilen yerlerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, her iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı 02/03/2017 Perşembe günü saat 10.00 itibari kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."

DHA