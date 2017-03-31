Nusaybin'deki patlamada yaralanan 2 kardeş hayatını kaybetti (2)

GÜNEŞ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Nusaybin'de buldukları cismin patlaması sonucu hayatlarını kaybeden Havin (3) ve Fatih Güneş (5) kardeşlerin ailesi bugün sabah saatlerinde hastaneye gelerek çocuklarının cenazelerini teslim aldı. Kalabalık bir vatandaş topluluğu ile birlikte cenazeler Moris Mezarlığı'na getirildi. Dini vecibeleri yerine getirildikten sonra Güneş kardeşlerin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında Nusaybin'e gelen HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Mardin Milletvekilleri Mithat Sancar ve Erol Dora, Batman Milletvekili Saadet Becerikli, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, DBP PM üyesi Ali Ürküt'ten oluşan HDP heyeti, Güneş kardeşlerin ölümü üzerine programını iptal ederek cenaze törenine katıldı. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, mezarlıkta baba İdris Güneş'e sarılarak başsağlığı ve sabır diledi.

"BU TOPRAKLAR ÜZERİNDE YAŞANAN ZULÜM VE BELADIR"

Mezarlıkta Kürtçe konuşan Baydemir, yaşananların zulüm ve bela olduğunu belirterek, "Bugün bu toprakların üzerinden büyük bir bela ve zulüm var. Zulüm ve bela nedir Zulüm ve bela bu iki günahsız sabinin katledilmesidir. Bu iki sabinin mahşerde ailesine ve halkına su taşıyacaklarına inanıyorum. Ya Rabbim aileye sabır ver. Ya Rabbim bu zulmü kabul etme. Ya Rabbim kim ki bu topraklara zulüm yapıyorlarsa, kim ki anneleri öldürüyorsa, kim ki çocukları öldürüyorsa onların ağzına gem vur. Zulümlerini bu toprakların üzerinden çeksinler. Akıbetleri de bütün zalimlerin akıbetleri gibi olsun. Ailemize, halkımıza başsağlığı diliyoruz. Buna sebep olanların yargılanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

HDP REFERANDUM ÇALIŞMASINI İPTAL ETTİ

HDP heyeti, daha sonra Nusaybin ilçe binasına geçerek programlarını iptal ettiklerini duyurdu. Burada HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP Sözcüsü Baydemir kısa birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından HDP heyeti, Kızıltepe İlçesi'ndeki programa katılmak üzere Nusaybin'den ayrıldı.

DHA