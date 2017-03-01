Nusaybin'in 1 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Kuyular Mahallesi'nde 22 Şubat tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 15.00 itibariyle kaldırıldı.

Nusaybin'e bağlı Doğanlı ve ve Kuyular mahallerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar öncesi 22 Şubat tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına düzenleme getirildi. Sokağa çıkma yasağı Doğanlı Mahallesi'nde devam ederken, Kuyular Mahallesi'nde ise kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan Doğanlı ve Kuyular mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Yukarıda belirtilen Nusaybin'e bağlı Doğanlı Mahallesinde sokağa çıkma yasağı devam etmekte olup; Kuyular Mahallesinde icra edilen operasyon sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 01.03.2017 Çarşamba günü saat 15.00 itibari ile kaldırılmıştır."

DHA