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Manisa Haberi: O baba, eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu (1)

O baba, eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu (1)
20:1121 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
O baba, eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu (1)
O baba, eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu (1)

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra, hurdacı Himmet Aktürk tarafından tecavüz edilip, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası 44 yaşındaki Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye ve diğer kızı 10 yaşıdaki Ayşe'yi bıçaklayarak öldürüp intihara kalkıştı.
Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Kupal, henüz belirlenemeyen nedenle evde eşi Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal, daha sonra kendisini göğüs ve karnından bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Gürültüleri duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekibi tarafından yaralı halde bulunan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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