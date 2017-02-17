'O görüntüler' FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma dosyasında

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos 2016'da FETÖ/PDY terör örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 17 şüpheli tutuklandı. TEM ekipleri, tutuklanan subayların verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün şifreli yazışma programı 'Bylock' kullanan ve üniversite öğrenciliği döneminde terör örgütü PKK'dan kaydı bulunan Teğmen F.U.'yu da yaklaşık 1 hafta sonra gözaltına aldı.

İzmir'de Mayın Arama ve Kurtarma Birliği'nde görev yaparken gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Teğmen F.U. emniyetteki ifadesinde, “Üniversiteyi 2012 yılında bitirdikten sonra memleketim Kars'a gittim. Orada bulunduğum sırada hemşerim olan FETÖ sorumlusu bir abi bana 'Gel seni subay yapalım' dedi. Bunu kabul ederek İstanbul'a geldim. Pendik'te FEM Dershanesi'ne giderek bazı kişilerle görüştüm ve himmet vermeyi kabul ederek onlarla anlaşma sağladım. Bana 'Haktan' kod adını verdiler. İstanbul'da onların belirlediği bir evde kalarak sınav için bana verilen sorulara hazırlandım. 2014 yılında subay olarak göreve başladım" dediği öğrenildi.

Teğmen F.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. F.U.'nun öğrenci olduğu 2010-2011 ve 2012 yıllarında terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklerde polis kameraları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DHA