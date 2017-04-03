'O kişilerin organları bağışlansa, binlerce kişi kurtulacaktı'

TÜRKİYE genelinde organ nakli bekleyen yaklaşık 30 bin hasta bulunduğu, 2011 ile 2016 yılları arasında 'beyin ölümü' tanısı konulan 9 bin 729 kişiden 2 bin 338'inin organlarının bağışlandığı açıklandı. Bağışlar organ bekleyen hastalara umut olurken, çeşitli nedenlerle bağışlanmayan organlar ise toprak oldu. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, bu zaman aralığında beyin ölümü tanısı konulanlarının tamamının organlarının bağışlanması durumunda Türkiye'de organ bekleyen hasta kalmayacağına dikkat çekti. Salnur, "Beyin ölümü gerçekleşen yani bir daha geri dönmesi mümkün olmayan bir kişi organlarıyla 7 kişiye hayat verebilir. Organları bağışlanmayan 7 binden fazla kişinin yaklaşık 50 bin organı toprak oldu. Bu sayı Türkiye'deki tüm organ nakli bekleyen hasta sayısından daha fazla" diye konuştu.

Türkiye'de Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne bağlı olarak çalışan toplam 9 Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi bulunuyor. Bunlardan biri olan İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'ı kapsıyor. Söz konusu bölgede, 8 Organ Nakli Merkezi, 4 Göz Bankası bulunuyor. Ayrıca merkeze bağlı 5 banka teknisyeni, 4 sürücüden oluşan Kornea Temin Ekibi, 2013 yılı Haziran ayından itibaren faaliyette bulunuyor, Adli Tıp ve hastane morglarından kornea alımını gerçekleştiriyor.

NAKİL YAPILAN HASTANELER

İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi sınırlarında karaciğer nakilleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Kent Hastanesi'nde yapılabiliyor. Kalp nakillerini, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapıyor. Böbrek nakilleri ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi, Özel Kent Hastanesi'nde gerçekleştirilebiliyor. İnce bağırsak nakilleri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılıyor. Akciğer nakli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise göz bankaları bulunuyor.

BİNLERCE HASTA ORGAN BEKLİYOR

Türkiye genelinde organ nakli bekleyen yaklaşık 30 bin hasta bulunuyor, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi sınırlarında ise böbrekte 2 bin 843, kalpte 175, karaciğerde 172, ince bağırsakta 1, akciğerde 2, korneada 206 olmak üzere toplamda, 3 bin 399 hasta organ bekliyor.

Organ bağışının arttırılması için bir çok çalışmaya imza atan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, İzmir'in organ bağışı konusunda son 4 yılda Türkiye birincisi olmasına rağmen bağışların istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Ülke genelinde de bağışların yetersiz olduğunun altını çizen Salnur, 2011 ile 2016 yılları arasında beyin ölümü tanısı konulan 9 bin 729 kişiden 2 bin 338'inin organlarının bağışlandığını, diğerlerinin ise bedenlerinin toprak olduğunu dile getirdi.

'BEYİN ÖLÜMÜ'NÜN HAYATA DÖNMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Organ nakil ekibinden ayrı olarak görev yapan Nöroloji, Nöroşirurji, Anestezi ve Kardiyoloji uzmanlarından oluşan kurulun 'Beyin ölümü' tanısı koyduğunu hatırlatan Salnur, şöyle konuştu.

"Beyin ölümü tanısı konan bir hastanın tekrar hayata dönmesi mümkün değil. O hastanın vücudundaki kan dolaşımı en fazla cihazlara bağlı olarak 24 ile 48 saat arasında devam eder, bu sürenin ardından da vücut ölür. 2011- 2016 yılları arasında beyin ölümü tanısı konulan 2 bin 338 kişinin organları yakınları tarafından bağışlanarak, organ bekleyen hastalara umut oldu. Ancak çeşitli gerekçeler veya bilgi eksikliği nedeniyle organları bağışlanmayan 7 binden fazla kişinin organları ise toprak oldu. Beyin ölümü gerçekleşen yani bir daha geri dönmesi mümkün olmayan bir kişi organlarıyla 7 kişiye hayat verebilir. Organları bağışlanmayan 7 binden fazla kişinin yaklaşık 50 bin organı toprak oldu. Bu sayı Türkiye'deki tüm organ nakli bekleyen hasta sayısından daha fazla. Bu kişilerin organlarının bağışlanması durumunda belki de Türkiye'de organ bekleyen hasta kalmayacaktı ya da sayı en aza inecekti."

ORGAN BEKLEYENLERİ ZİYARET ETTİ, BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI

Her fırsatta kentteki hastanelere gidip ziyaretlerde bulunan ve hastalarla yakından ilgilenen Salnur, İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakımı'nda tedavi olan 7 yaşındaki minik Tuğra Dizyörür'ün ailesi ile aynı hastanenin yetişkin bölümünde tedavi gören Burçin Meşe'ye moral ziyareti yaptı.

Türkiye'de 50 binin üzerinde hastanın organ yetmezliğine ve organ bekleme listesine girme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Salnur şöyle konuştu:

"Bizim milletimiz duygusal bir yapıya sahip. Haberlerde organ nakli bekleyen birini gördüğümüzde üzülüyoruz, belki de televizyon karşısında ağlıyoruz. Sonra unutuyoruz, unutmamalıyız. Organlarımızı bağışlamalı ve yakınlarımızı bağış yapmaları konusunda teşvik etmeliyiz. Bir ziyarette kalp bekleyen yavrumuzun babası, 'Kalbimi çocuğuma vermek istedim, hastane yönetimine de bunu söyledim, kabul edilmedi' dedi. Elbette böyle bir şey mümkün değil, ancak bir babanın evladını yaşatmak için nasıl bir duygu içinde olduğunu düşünebiliyor musunuz Oysa 'Beyin ölümü' tanısı konan kişilerin organları bağışlansa, organ bekleyen binlerce hastamız kurtulabilir."

DHA