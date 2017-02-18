Oberhausen'da 1500 kişi Yıldırım'ı protesto etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'nın Oberhausen şehrinde bugün düzenlediği "Memleket Sevdalıları Evet Diyor" toplantısını protesto etmek isteyen bir grup, aynı şehirde yürüyüş düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Oberhausen'de Avrupalı Türkler ile gerçekleştirdiği buluşmayı protesto eden yaklaşık 1500 kişilik bir grup, aynı şehirde karşı miting için bir araya geldi.

Yıldırım'ın Oberhausen şehrine gelişine yakın Oberhausen Ana Tren Garı önünde toplanan karşıt grup, başbakan'ın konuşma yapacağı Arena Salonu'na doğru yürümeye başladı. Ellerinde "hayır" yazılı pankartlarla yürüyen kalabalık, "tek adama hayır, başkanlık sistemine hayır" sloganları attı. Çok sayıda polisin eşliğinde yapılan yürüyüşte Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'in de kortej önünde yer aldığı gözlendi. Yürüyüşte, grup arasında cep telefonu ile görüntü almak isteyen bir kişinin miting komitesi tarafından izin verilmeyip uzaklaştırılması dikkat çekti.

Oberhausen Ana Tren garı önünden başlayan protesto yürüyüşü, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yaptığı salonun yakınlarına gelmeden olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Mitingden görüntüler

-Hayır pankartları

-Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin kortejin önünde

-Yürüyen grup, yürüyüşü cep telefonu ile görüntülemeye çalışan bir kişiyi uzaklaştırılırken

DHA